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Номер извещения
31401414565
Уникальный номер закупки
710
Наименование закупки
автотранспорт (TOYOTA CAMRY)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.08.2014 14:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Почтовый адрес
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Контактный телефон
+7 86558 2-28-17
Факс
+7 86558 2-10-45
Адрес электронной почты
zakupki.gov@stng.rosneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вервекин Константин Павлович
Место рассмотрения предложений
Нефтекумск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автотранспорт (TOYOTA CAMRY)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2014 14:00 GMT +326.08.2014 14:0026.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401414565Дата и время окончания срока приема заявок автотранспорт (TOYOTA CAMRY)Нефтекумск
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2014 15:0026.08.2014 15:0026.08.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401414565Дата и время вскрытия заявок автотранспорт (TOYOTA CAMRY)Нефтекумск
Подведение итогов не позднее
30.09.2014 14:0030.09.2014 14:0030.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401414565Подведение итогов не позднее автотранспорт (TOYOTA CAMRY)Нефтекумск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автотранспорт (TOYOTA CAMRY)
Начальная цена
1 416 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ставропольский край, г. НефтекумскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РН-Ставропольнефтегаз
Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Отсутствуют
34.10.2
Документация лота
Кол-во: 1
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