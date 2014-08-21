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Номер извещения
ГП408105
Уникальный номер закупки
97-ЗП-2014
Наименование закупки
Внедрение информационной системы для задач мониторинга и проектирования разработки месторождений для нужд ОАО «Независимая нефтегазовая компания»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Почтовый адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
oshabanova@aoil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабанова Ольга Рафаилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Внедрение информационной системы для задач мониторинга и проектирования разработки месторождений для нужд ОАО «Независимая нефтегазовая компания»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2014 10:00 GMT +321.08.2014 10:0021.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408105Дата и время окончания срока приема заявок Внедрение информационной системы для задач мониторинга и проектирования разработки месторождений для нужд ОАО «Независимая нефтегазовая компания»Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2014 11:0021.08.2014 11:0021.08.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408105Дата и время вскрытия заявок Внедрение информационной системы для задач мониторинга и проектирования разработки месторождений для нужд ОАО «Независимая нефтегазовая компания»Москва
Подведение итогов не позднее
05.09.2014 18:0005.09.2014 18:0005.09.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408105Подведение итогов не позднее Внедрение информационной системы для задач мониторинга и проектирования разработки месторождений для нужд ОАО «Независимая нефтегазовая компания»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Внедрение информационной системы для задач мониторинга и проектирования разработки месторождений для нужд ОАО «Независимая нефтегазовая компания»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Тех.заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ИзвещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Отсутствуют
72.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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