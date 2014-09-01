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Номер извещения
ГП408689
Уникальный номер закупки
96-Т-2014
Наименование закупки
Поставка, шеф-монтаж и пусконаладка трансформаторной подстанция ТП-88 для ОАО «Хабаровский НПЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
13.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Почтовый адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7616
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивлиева Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка, шеф-монтаж и пусконаладка трансформаторной подстанция ТП-88 для ОАО «Хабаровский НПЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2014 18:00 GMT +301.09.2014 18:0001.09.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408689Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, шеф-монтаж и пусконаладка трансформаторной подстанция ТП-88 для ОАО «Хабаровский НПЗ» Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2014 18:00GMT +301.09.2014 18:0001.09.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408689Дата и время вскрытия заявок Поставка, шеф-монтаж и пусконаладка трансформаторной подстанция ТП-88 для ОАО «Хабаровский НПЗ» Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.09.201412.09.2014 18:0012.09.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408689Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка, шеф-монтаж и пусконаладка трансформаторной подстанция ТП-88 для ОАО «Хабаровский НПЗ» Москва
Подведение итогов не позднее
10.10.2014 18:0010.10.2014 18:0010.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408689Подведение итогов не позднее Поставка, шеф-монтаж и пусконаладка трансформаторной подстанция ТП-88 для ОАО «Хабаровский НПЗ» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, шеф-монтаж и пусконаладка трансформаторной подстанция ТП-88 для ОАО «Хабаровский НПЗ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Отсутствуют
31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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