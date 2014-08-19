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    Главная / Торги / Право заключить договор поставки драйверов планшетных ДП-725 для ОАО КБХА

    Право заключить договор поставки драйверов планшетных ДП-725 для ОАО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2014 08:0019.08.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401410135Дата и время окончания срока приема заявок Поставка драйверов планшетных ДП-725 Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401410135

    Уникальный номер закупки

    ЭТП-ГПБ-К-3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключить договор поставки драйверов планшетных ДП-725 для ОАО КБХА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.08.2014 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    котировки драйверы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 262-97-27

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    skucadb@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Эдуард Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка драйверов планшетных ДП-725

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2014 08:00 GMT +319.08.2014 08:0019.08.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401410135Дата и время окончания срока приема заявок Поставка драйверов планшетных ДП-725 Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2014 11:0019.08.2014 11:0019.08.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401410135Дата и время вскрытия заявок Поставка драйверов планшетных ДП-725 Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201420.08.2014 11:3020.08.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401410135Подведение итогов не позднее Поставка драйверов планшетных ДП-725 Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка драйверов планшетных ДП-725

    Начальная цена

    365 395,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Драйвер планшетный ДП-725 – 13 компл.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка оборудования осуществляется за счет Поставщика по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Поставщик в течение 3 дней после подписания договора представляет Покупателю счет на предоплату в размере 30% от стоимости договора. Покупатель осуществляет предоплату в течение 10 банковских дней после получения счета.На оплату оставшейся части в размере 70% от стоимости договора, Поставщик выставляет Покупателю счет в течение 3 дней после подписания Сторонами накладной. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета.Оборудование должно быть поставлено в течение 10 дней после получения Поставщиком предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    котировки драйверы

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка драйверов планшетных ДП-725"

    Кол-во: 13

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