Право заключить договор поставки драйверов планшетных ДП-725 для ОАО КБХА

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты - Безналичный расчет. Поставщик в течение 3 дней после подписания договора представляет Покупателю счет на предоплату в размере 30% от стоимости договора. Покупатель осуществляет предоплату в течение 10 банковских дней после получения счета.На оплату оставшейся части в размере 70% от стоимости договора, Поставщик выставляет Покупателю счет в течение 3 дней после подписания Сторонами накладной. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета.Оборудование должно быть поставлено в течение 10 дней после получения Поставщиком предварительной оплаты.