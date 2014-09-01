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    Главная / Торги / Покупка фрезерно-сверлильного и токарно-винторезного станков

    Покупка фрезерно-сверлильного и токарно-винторезного станков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2014 10:0001.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401436386Дата и время окончания срока приема заявок Покупка фрезерно-сверлильного и токарно-винторезного станковЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401436386

    Уникальный номер закупки

    154/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка фрезерно-сверлильного и токарно-винторезного станков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.08.2014 13:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 154/47-2014

    Документация № 154/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 331-17-93

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snab47@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусаров Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка фрезерно-сверлильного и токарно-винторезного станков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2014 10:00 GMT +301.09.2014 10:0001.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401436386Дата и время окончания срока приема заявок Покупка фрезерно-сверлильного и токарно-винторезного станковЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2014 10:0001.09.2014 10:0001.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401436386Дата и время вскрытия заявок Покупка фрезерно-сверлильного и токарно-винторезного станковЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.201403.09.2014 15:0003.09.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401436386Подведение итогов не позднее Покупка фрезерно-сверлильного и токарно-винторезного станковЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка фрезерно-сверлильного и токарно-винторезного станков

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, количество и характеристики товара: станок фрезерно-сверлильный JET JMD-X1 (с дополнительной комплектацией) в количестве 1 шт.; станок токарно-винторезный JET BD-7 (с дополнительной комплектацией) в количестве 1 шт.; с характеристиками согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 154/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проекту договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 154/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика в городе Екатеринбурге.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Покупатель производит предоплату 100% в течении 10(десяти) банковских дней после подписания договора-поставки. Срок поставки (выборки) товара: Поставщик обязан поставить продукцию не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента получения предоплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.61

    Оптовая торговля станками

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станок фрезерно-сверлильный JET JMD-X1 с дополнительной комплектацией "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Станок токарно-винторезный JET BD-7 с дополнительной комплектацией"

    Кол-во: 1

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