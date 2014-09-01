Покупка фрезерно-сверлильного и токарно-винторезного станков

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Наименование, количество и характеристики товара: станок фрезерно-сверлильный JET JMD-X1 (с дополнительной комплектацией) в количестве 1 шт.; станок токарно-винторезный JET BD-7 (с дополнительной комплектацией) в количестве 1 шт.; с характеристиками согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 154/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проекту договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 154/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).