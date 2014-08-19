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Номер извещения
31401410042
Уникальный номер закупки
ЭТП-ГПБ-К-2
Наименование закупки
Ремонт, наладка, калибровка, тарировка, юстировка и контроль метрологических характеристик твердомеров, силоизмерительных машин, копра маятникового для ОАО КБХА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
07.08.2014 14:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-65-64
Факс
--
Адрес электронной почты
skucadb@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудинов Алексей Борисович
Место рассмотрения предложений
Воронеж, ул. Ворошилова, 20
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Ремонт, наладка, калибровка, тарировка, юстировка и контроль метрологических характеристик твердомеров, силоизмерительных машин, копра маятникового
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2014 08:00 GMT +319.08.2014 08:0019.08.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401410042Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт, наладка, калибровка, тарировка, юстировка и контроль метрологических характеристик твердомеров, силоизмерительных машин, копра маятникового Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2014 11:3019.08.2014 11:3019.08.2014 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401410042Дата и время вскрытия заявок Ремонт, наладка, калибровка, тарировка, юстировка и контроль метрологических характеристик твердомеров, силоизмерительных машин, копра маятникового Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.08.201420.08.2014 16:0020.08.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401410042Подведение итогов не позднее Ремонт, наладка, калибровка, тарировка, юстировка и контроль метрологических характеристик твердомеров, силоизмерительных машин, копра маятникового Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт, наладка, калибровка, тарировка, юстировка и контроль метрологических характеристик твердомеров, силоизмерительных машин, копра маятникового
Начальная цена
294 150,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование и количество в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Работы осуществляется по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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