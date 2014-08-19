Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты - Безналичный расчет. Порядок оплаты: Исполнитель в течение 3 дней после подписания договора представляет Заказчику счет на предоплату в размере 30% от стоимости договора. Заказчик осуществляет предоплату в течение 10 банковских дней после получения счета Исполнителя.На оплату оставшейся части в размере 70 % от стоимости договора. Исполнитель выставляет Заказчику счет в течение 3 дней после подписания Сторонами товарной накладной. Заказчик осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета.Срок выполнения Работ составляет 30 (тридцать) рабочих дней со дня поступления суммы предоплаты на расчетный счет Исполнителя.