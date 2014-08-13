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Номер извещения
ГП408062
Уникальный номер закупки
ГП407762
Наименование закупки
Проведение пусконаладочных работ по электроприводу и запуску в эксплуатацию мельниц МШЦ 3850*5000 с левым расположением привода на ОАО "Учалинский ГОК" г. Учалы, республика Башкортостан.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-12-50
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
l.fukalova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фукалова Любовь Ивановна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Проведение пусконаладочных работ по электроприводу и запуску в эксплуатацию мельниц МШЦ 3850*5000 с левым расположением привода на ОАО "Учалинский ГОК" г. Учалы, республика Башкортостан.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2014 14:00 GMT +313.08.2014 14:0013.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408062Дата и время окончания срока приема заявок Проведение пусконаладочных работ по электроприводу и запуску в эксплуатацию мельниц МШЦ 3850*5000 с левым расположением привода на ОАО "Учалинский ГОК" г. Учалы, республика Башкортостан.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2014 14:0013.08.2014 14:0013.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408062Дата и время вскрытия заявок Проведение пусконаладочных работ по электроприводу и запуску в эксплуатацию мельниц МШЦ 3850*5000 с левым расположением привода на ОАО "Учалинский ГОК" г. Учалы, республика Башкортостан.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
14.08.2014 06:3014.08.2014 06:3014.08.2014 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408062Подведение итогов не позднее Проведение пусконаладочных работ по электроприводу и запуску в эксплуатацию мельниц МШЦ 3850*5000 с левым расположением привода на ОАО "Учалинский ГОК" г. Учалы, республика Башкортостан.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.08.201414.08.2014 06:3014.08.2014 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408062Подведение итогов не позднее Проведение пусконаладочных работ по электроприводу и запуску в эксплуатацию мельниц МШЦ 3850*5000 с левым расположением привода на ОАО "Учалинский ГОК" г. Учалы, республика Башкортостан.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение пусконаладочных работ по электроприводу и запуску в эксплуатацию мельниц МШЦ 3850*5000 с левым расположением привода на ОАО "Учалинский ГОК" г. Учалы, республика Башкортостан.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Проведение пусконаладочных работ по электроприводу и запуску в эксплуатацию мельниц МШЦ 3850*5000 с левым расположением привода на ОАО "Учалинский ГОК" г. Учалы, республика Башкортостан.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Учалинский ГОК" г. Учалы, республика БашкортостанРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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