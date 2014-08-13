Проведение пусконаладочных работ по электроприводу и запуску в эксплуатацию мельниц МШЦ 3850*5000 с левым расположением привода на ОАО "Учалинский ГОК" г. Учалы, республика Башкортостан.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП408062 Уникальный номер закупки ГП407762 Номер закупки Наименование закупки Проведение пусконаладочных работ по электроприводу и запуску в эксплуатацию мельниц МШЦ 3850*5000 с левым расположением привода на ОАО "Учалинский ГОК" г. Учалы, республика Башкортостан. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод Юридический адрес 620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1 Почтовый адрес 620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1 Контактный телефон +7 343 327-12-50 Факс +7 343 336-69-79 Адрес электронной почты l.fukalova@uralmash.ru Ф.И.О. контактного лица Фукалова Любовь Ивановна Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская Область Закупки и тендеры Продукты пищевые Ключевые слова:

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