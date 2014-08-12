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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП408059
Уникальный номер закупки
71
Наименование закупки
Закупка строительных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка грунтовки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2014 13:30 GMT +312.08.2014 13:3012.08.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408059Дата и время окончания срока приема заявок Закупка грунтовкиМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2014 13:3012.08.2014 13:3012.08.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408059Дата и время вскрытия заявок Закупка грунтовкиМосква
Подведение итогов не позднее
13.08.2014 23:5913.08.2014 23:5913.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408059Подведение итогов не позднее Закупка грунтовкиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка грунтовки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
При поставке продукции предоставление сертификата и паспорта качества. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам (ГОСТ). Срок поставки продукции август 2014 год. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Доставка за счет Поставщика.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка на производственные участки в г. Москва и Московской области.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Закупка безусадочной быстротвердеющей сухой смеси
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2014 13:30 GMT +312.08.2014 13:3012.08.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408059Дата и время окончания срока приема заявок Закупка безусадочной быстротвердеющей сухой смесиМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2014 13:3012.08.2014 13:3012.08.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408059Дата и время вскрытия заявок Закупка безусадочной быстротвердеющей сухой смесиМосква
Подведение итогов не позднее
13.08.2014 23:5913.08.2014 23:5913.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408059Подведение итогов не позднее Закупка безусадочной быстротвердеющей сухой смесиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка безусадочной быстротвердеющей сухой смеси
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
При поставке продукции предоставление сертификата и паспорта качества. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам (ГОСТ). Материал производства фирмы BASF. Срок поставки продукции август 2014 год. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Доставка за счет Поставщика.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка на производственные участки в г. Москва и Московской области.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Закупка краски эпоксидной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2014 13:30 GMT +312.08.2014 13:3012.08.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408059Дата и время окончания срока приема заявок Закупка краски эпоксиднойМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2014 13:3012.08.2014 13:3012.08.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408059Дата и время вскрытия заявок Закупка краски эпоксиднойМосква
Подведение итогов не позднее
13.08.2014 23:5913.08.2014 23:5913.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408059Подведение итогов не позднее Закупка краски эпоксиднойМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка краски эпоксидной
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
При поставке продукции предоставление сертификата качества. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам (ГОСТ). Материалы производства фирмы Tikkurila. Срок поставки продукции август 2014 год. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Доставка за счет Поставщика.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка на производственные участки в г. Москва и Московской области.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Закупка строительных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2014 13:30 GMT +312.08.2014 13:3012.08.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408059Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строительных материалов Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2014 13:3012.08.2014 13:3012.08.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408059Дата и время вскрытия заявок Закупка строительных материалов Москва
Подведение итогов не позднее
13.08.2014 23:5913.08.2014 23:5913.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408059Подведение итогов не позднее Закупка строительных материалов Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка строительных материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
При поставке продукции предоставление сертификата и паспорта качества. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандарта(ГОСТ). Срок поставки продукции август 2014 год. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Доставка за счет Поставщика.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка на производственные участки в г. Москва и Московской области.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1050
Кол-во: 325
Кол-во: 60
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