Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

При поставке продукции предоставление сертификата и паспорта качества. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам (ГОСТ). Срок поставки продукции август 2014 год. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Доставка за счет Поставщика.