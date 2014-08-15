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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП408058
Уникальный номер закупки
94-ЗП-2014
Наименование закупки
Поставка оборудования и программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Почтовый адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
oshabanova@aoil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабанова Ольга Рафаилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования и программного обеспечения для нужд ООО "Апсны-Групп"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2014 16:00 GMT +315.08.2014 16:0015.08.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и программного обеспечения для нужд ООО "Апсны-Групп"Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2014 17:0015.08.2014 17:0015.08.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408058Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и программного обеспечения для нужд ООО "Апсны-Групп"Москва
Подведение итогов не позднее
25.08.2014 18:0025.08.2014 18:0025.08.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408058Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и программного обеспечения для нужд ООО "Апсны-Групп"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования и программного обеспечения для нужд ООО "Апсны-Групп"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Отсутствуют
52.48.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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