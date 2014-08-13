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Номер извещения
ГП408043
Уникальный номер закупки
93-Т-2014
Наименование закупки
Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналоги
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
04.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Почтовый адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7616
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивлиева Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналоги
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2014 16:00 GMT +313.08.2014 16:0013.08.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408043Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналогиМосква
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2014 17:00GMT +313.08.2014 17:0013.08.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408043Дата и время вскрытия заявок Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналогиМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.08.201422.08.2014 17:0022.08.2014 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408043Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналогиМосква
Подведение итогов не позднее
29.08.2014 17:0029.08.2014 17:0029.08.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408043Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналогиМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.08.201429.08.2014 17:0029.08.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408043Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналогиМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналоги
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Отсутствуют
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 122
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