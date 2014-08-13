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    Главная / Торги / Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналоги

    Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналоги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2014 16:0013.08.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408043Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналогиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП408043

    Уникальный номер закупки

    93-Т-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналоги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.08.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заказная спецификация

    Тендерная документация

    Форма 3.1. Приложение к техническому предложению

    Изменения в извещении

    Форма 2.1. Расчет стоимости

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Независимая нефтегазовая компания
    Все закупки и тендеры ННК

    Юридический адрес

    123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1

    Почтовый адрес

    123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7616

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Вещества химические и продукты химические

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналоги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2014 16:00 GMT +313.08.2014 16:0013.08.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408043Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналогиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2014 17:00GMT +313.08.2014 17:0013.08.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408043Дата и время вскрытия заявок Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналогиМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.08.201422.08.2014 17:0022.08.2014 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408043Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналогиМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.08.2014 17:0029.08.2014 17:0029.08.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408043Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналогиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.08.201429.08.2014 17:0029.08.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408043Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналогиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химической продукции: депрессорная присадка "Keroflux 6100", диспергатор "Keroflux 3614", многофункциональная присадка "Keropur 3699C" или аналоги

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ННК
    Все закупки и тендеры ННК

    Адрес местонахождения

    123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Химическая продукция"

    Кол-во: 122

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