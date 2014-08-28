www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП408039
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного и цветного металлолома
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
04.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 915 137-09-22
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
Ttitova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титова Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (Лом нержавейки Б26 -30 тн) по факту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2014 13:00 GMT +328.08.2014 13:0028.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408039Дата и время окончания срока приема заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (Лом нержавейки Б26 -30 тн) по факту Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.08.2014 14:0028.08.2014 14:0028.08.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408039Дата окончания срока рассмотрения заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (Лом нержавейки Б26 -30 тн) по факту Балашиха
Дата и время проведения
28.08.2014 14:3028.08.2014 14:3028.08.2014 14:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП408039Дата и время проведения ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (Лом нержавейки Б26 -30 тн) по факту Балашиха
Подведение итогов не позднее
03.09.2014 15:4203.09.2014 15:4203.09.2014 15:42Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408039Подведение итогов не позднее ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (Лом нержавейки Б26 -30 тн) по факту Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (Лом нержавейки Б26 -30 тн) по факту
Начальная цена
35 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (Лом нержавейки Б26 -30 тн) по факту
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Криогенмаш" 143900 М.О. г.Балашиха ул.Беляково д.1Б конт.лицо Титова Татьяна Сергеевна тел. 9151370922Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (стружка нержавейки 16Б26 -40 тн) по факту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2014 13:00 GMT +328.08.2014 13:0028.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408039Дата и время окончания срока приема заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (стружка нержавейки 16Б26 -40 тн) по факту Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.08.2014 14:0028.08.2014 14:0028.08.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408039Дата окончания срока рассмотрения заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (стружка нержавейки 16Б26 -40 тн) по факту Балашиха
Дата и время проведения
28.08.2014 14:3028.08.2014 14:3028.08.2014 14:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП408039Дата и время проведения ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (стружка нержавейки 16Б26 -40 тн) по факту Балашиха
Подведение итогов не позднее
03.09.2014 16:3903.09.2014 16:3903.09.2014 16:39Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408039Подведение итогов не позднее ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (стружка нержавейки 16Б26 -40 тн) по факту Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (стружка нержавейки 16Б26 -40 тн) по факту
Начальная цена
35 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (стружка нержавейки 16Б26 -40 тн) по факту
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Криогенмаш" 143900 М.О. г.Балашиха ул.Беляково д.1Б конт.лицо Титова Татьяна Сергеевна тел. 9151370922Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (стружка алюминия 10Б -10 тн) по факту ( Цена брутто)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2014 13:00 GMT +328.08.2014 13:0028.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408039Дата и время окончания срока приема заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (стружка алюминия 10Б -10 тн) по факту ( Цена брутто)Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.08.2014 14:0028.08.2014 14:0028.08.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408039Дата окончания срока рассмотрения заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (стружка алюминия 10Б -10 тн) по факту ( Цена брутто)Балашиха
Дата и время проведения
28.08.2014 14:3028.08.2014 14:3028.08.2014 14:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП408039Дата и время проведения ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (стружка алюминия 10Б -10 тн) по факту ( Цена брутто)Балашиха
Подведение итогов не позднее
03.09.2014 14:5003.09.2014 14:5003.09.2014 14:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408039Подведение итогов не позднее ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (стружка алюминия 10Б -10 тн) по факту ( Цена брутто)Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.09.201403.09.2014 14:5003.09.2014 14:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408039Подведение итогов не позднее ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (стружка алюминия 10Б -10 тн) по факту ( Цена брутто)Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (стружка алюминия 10Б -10 тн) по факту ( Цена брутто)
Начальная цена
35 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (стружка алюминия 10Б -10 тн) по факту
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Криогенмаш" 143900 М.О. г.Балашиха ул.Беляково д.1Б конт.лицо Титова Татьяна Сергеевна тел. 9151370922Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом алюминия 10А -10 тн) по факту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2014 13:00 GMT +328.08.2014 13:0028.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408039Дата и время окончания срока приема заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом алюминия 10А -10 тн) по факту Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.08.2014 14:0028.08.2014 14:0028.08.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408039Дата окончания срока рассмотрения заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом алюминия 10А -10 тн) по факту Балашиха
Дата и время проведения
28.08.2014 14:3028.08.2014 14:3028.08.2014 14:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП408039Дата и время проведения ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом алюминия 10А -10 тн) по факту Балашиха
Подведение итогов не позднее
03.09.2014 14:5403.09.2014 14:5403.09.2014 14:54Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408039Подведение итогов не позднее ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом алюминия 10А -10 тн) по факту Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом алюминия 10А -10 тн) по факту
Начальная цена
40 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов цветного металлолома (Лом алюминия 10А -10 тн) по факту
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Криогенмаш" 143900 М.О. г.Балашиха ул.Беляково д.1Б конт.лицо Титова Татьяна Сергеевна тел. 9151370922Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (стружка черная 16А -15 тн) по факту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2014 13:00 GMT +328.08.2014 13:0028.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408039Дата и время окончания срока приема заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (стружка черная 16А -15 тн) по факту Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.08.2014 14:0028.08.2014 14:0028.08.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408039Дата окончания срока рассмотрения заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (стружка черная 16А -15 тн) по факту Балашиха
Дата и время проведения
28.08.2014 14:3028.08.2014 14:3028.08.2014 14:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП408039Дата и время проведения ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (стружка черная 16А -15 тн) по факту Балашиха
Подведение итогов не позднее
03.09.2014 14:4803.09.2014 14:4803.09.2014 14:48Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408039Подведение итогов не позднее ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (стружка черная 16А -15 тн) по факту Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (стружка черная 16А -15 тн) по факту
Начальная цена
5 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (стружка черная 16А -15 тн) по факту
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Криогенмаш" 143900 М.О. г.Балашиха ул.Беляково д.1Б конт.лицо Титова Татьяна Сергеевна тел. 9151370922Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (Лом черный 5А -100 тн) по факту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2014 13:00 GMT +328.08.2014 13:0028.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408039Дата и время окончания срока приема заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (Лом черный 5А -100 тн) по факту Балашиха
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.08.2014 14:0028.08.2014 14:0028.08.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП408039Дата окончания срока рассмотрения заявок ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (Лом черный 5А -100 тн) по факту Балашиха
Дата и время проведения
28.08.2014 14:3028.08.2014 14:3028.08.2014 14:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП408039Дата и время проведения ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (Лом черный 5А -100 тн) по факту Балашиха
Подведение итогов не позднее
03.09.2014 15:5403.09.2014 15:5403.09.2014 15:54Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408039Подведение итогов не позднее ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (Лом черный 5А -100 тн) по факту Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (Лом черный 5А -100 тн) по факту
Начальная цена
6 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ОАО "Криогенмаш" Предлагает сотрудничество и заключение договора, на продажу отходов черного металлолома (Лом черный 5А -100 тн) по факту
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Криогенмаш" 143900 М.О. г.Балашиха ул.Беляково д.1Б конт.лицо Титова Татьяна Сергеевна тел. 9151370922Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.