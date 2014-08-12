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Номер извещения
ГП408034
Уникальный номер закупки
05-ЗК/УЭДР/837/2014
Наименование закупки
Металлографические обследования и определение механических характеристик образцов металла
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.08.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107014, Российская Федерация, Москва, Остроумовская Б., 12офис20
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Обручева, 36 корп. 2
Контактный телефон
+7 495 995-07-29
Факс
Адрес электронной почты
a.ochkin@iogt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Егурцов Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Металлографические обследования и определение механических характеристик образцов металла
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2014 12:00 GMT +312.08.2014 12:0012.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408034Дата и время окончания срока приема заявок Металлографические обследования и определение механических характеристик образцов металлаМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2014 13:0012.08.2014 13:0012.08.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408034Дата и время вскрытия заявок Металлографические обследования и определение механических характеристик образцов металлаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлографические обследования и определение механических характеристик образцов металла
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договорной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договорной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
107014, Российская Федерация, Москва, Остроумовская Б., 12офис20
117342, Российская Федерация, Москва, Обручева, 36 корп. 2
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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