Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: отсрочка платежа без первоначальной предоплаты, 100% оплата стоимости Товара в течение10 (Десять) банковских дней с момента поставки. Доставка до склада Покупателя, расположенного по адресу: ООО "КриоГаз", Обособленное подразделение, 623380, г.Полевской, Восточно промышленный мкр.1, 1. Транспортные расходы входят в стоимость Товара. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается выполненным от даты передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается подписью уполномоченного представителя Покупателя в товарной накладной (форма № Торг-12). Срок поставки: август 2014 г., в течение 14 календарных дней от даты подписания Сторонами договора (спецификации)