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Номер извещения
ГП408028
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
Поставка Автошин 385/55 R 22.5 Michelin для ППЦ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.08.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1
Почтовый адрес
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1
Контактный телефон
+7 343 247-11-01 доб. 119
Факс
+7 343 247-10-73
Адрес электронной почты
malutina@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малютина Валентина Игоревна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Автошин 385/55 R 22.5 Michelin для ППЦ в количестве 24 шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.08.2014 10:00 GMT +311.08.2014 10:0011.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП408028Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Автошин 385/55 R 22.5 Michelin для ППЦ в количестве 24 штЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.08.2014 10:0011.08.2014 10:0011.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП408028Дата и время вскрытия заявок Поставка Автошин 385/55 R 22.5 Michelin для ППЦ в количестве 24 штЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
18.08.2014 12:0018.08.2014 12:0018.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП408028Подведение итогов не позднее Поставка Автошин 385/55 R 22.5 Michelin для ППЦ в количестве 24 штЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Автошин 385/55 R 22.5 Michelin для ППЦ в количестве 24 шт
Начальная цена
612 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование Товара (Продукции) Ед. изм. Кол-воАвтошина 385/55 R 22.5 Michelin шт. 24
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "КриоГаз", Обособленное подразделение, 623380, г.Полевской, Восточно промышленный мкр.1, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1
Отсутствуют
24.11
Документация лота
Кол-во: 24
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