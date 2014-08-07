Закупка запасных частей к горно-шахтному оборудованию

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Замена продукции на аналог не допускается в связи с техническими особенностями используемого оборудования. Поставка продукции август-сентябрь 2014 года. Доставка за счет поставщика и включена в стоимость продукции. Продукция новая, производства не ранее 2014 года.