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    Главная / Торги / Закупка запасных частей к горно-шахтному оборудованию

    Закупка запасных частей к горно-шахтному оборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2014 13:3007.08.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407789Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к горно-шахтному оборудованиюОдинцовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407789

    Уникальный номер закупки

    67

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей к горно-шахтному оборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Одинцово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к горно-шахтному оборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.08.2014 13:30 GMT +307.08.2014 13:3007.08.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407789Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к горно-шахтному оборудованиюОдинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    07.08.2014 13:3007.08.2014 13:3007.08.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407789Дата и время вскрытия заявок Запасные части к горно-шахтному оборудованиюОдинцово

    Подведение итогов не позднее

    19.08.2014 23:5919.08.2014 23:5919.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407789Подведение итогов не позднее Запасные части к горно-шахтному оборудованиюОдинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.201419.08.2014 23:5919.08.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407789Подведение итогов не позднее Запасные части к горно-шахтному оборудованиюОдинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к горно-шахтному оборудованию

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Замена продукции на аналог не допускается в связи с техническими особенностями используемого оборудования. Поставка продукции август-сентябрь 2014 года. Доставка за счет поставщика и включена в стоимость продукции. Продукция новая, производства не ранее 2014 года.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождени Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 15 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь напряжения рудничный. 250-300В, ном.ток 250А,"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Механизм перемещения, Ø510х1034"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Механизм подъема ковша, Ø510х1390"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Главный редуктор, "

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "редуктор привода транспортера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "пружина буксовая, Ø80х147"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "тормоз стрелы ковша, "

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Цепь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Цепь ковшевая, 3372х100мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Пружина отбойная, Ø95х265"

    Кол-во: 12

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