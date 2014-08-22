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Номер извещения
31401389388
Уникальный номер закупки
4802
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению экспертизы финансово-хозяйственной деятельности четырех промышленных предприятий с проверкой за 3,5 периода (года; 2011г., 2012г., 2013г. и половина 2014 г.).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
31.07.2014 10:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Капитонова Надежда Константиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению экспертизы финансово-хозяйственной деятельности четырех промышленных предприятий с проверкой за 3,5 периода (года; 2011г., 2012г., 2013г. и половина 2014 г.).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2014 15:00 GMT +322.08.2014 15:0022.08.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401389388Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы финансово-хозяйственной деятельности четырех промышленных предприятий с проверкой за 3,5 периода (года; 2011г., 2012г., 2013г. и половина 2014 г.).Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.08.2014 15:10GMT +322.08.2014 15:1022.08.2014 15:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401389388Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы финансово-хозяйственной деятельности четырех промышленных предприятий с проверкой за 3,5 периода (года; 2011г., 2012г., 2013г. и половина 2014 г.).Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.09.201401.09.2014 15:0001.09.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401389388Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по проведению экспертизы финансово-хозяйственной деятельности четырех промышленных предприятий с проверкой за 3,5 периода (года; 2011г., 2012г., 2013г. и половина 2014 г.).Москва
Подведение итогов не позднее
08.09.2014 15:0008.09.2014 15:0008.09.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401389388Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы финансово-хозяйственной деятельности четырех промышленных предприятий с проверкой за 3,5 периода (года; 2011г., 2012г., 2013г. и половина 2014 г.).Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.201408.09.2014 15:0008.09.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401389388Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы финансово-хозяйственной деятельности четырех промышленных предприятий с проверкой за 3,5 периода (года; 2011г., 2012г., 2013г. и половина 2014 г.).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы финансово-хозяйственной деятельности четырех промышленных предприятий с проверкой за 3,5 периода (года; 2011г., 2012г., 2013г. и половина 2014 г.).
Начальная цена
6 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
325 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
671302, Респ. Бурятия, Заиграевский р-н, п. Онохой-2; 443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 11; 187001, Ленинградская обл., Тосно, ГО-1; 188689, Ленинградская обл., Всеволжский р-н, деревня Янино-1; 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
74.12.2
Документация лота
Кол-во: 1
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