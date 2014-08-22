Оказание услуг по проведению экспертизы финансово-хозяйственной деятельности четырех промышленных предприятий с проверкой за 3,5 периода (года; 2011г., 2012г., 2013г. и половина 2014 г.).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401389388 Уникальный номер закупки 4802 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению экспертизы финансово-хозяйственной деятельности четырех промышленных предприятий с проверкой за 3,5 периода (года; 2011г., 2012г., 2013г. и половина 2014 г.). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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