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Номер извещения
31401394207
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку провода ПВДП для ООО "Тверь Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.08.2014 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
Почтовый адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Контактный телефон
+7 4822 48-11-00 доб. 443
Факс
+7 4822 35-33-28
Адрес электронной почты
m.ryabchikova@tvervodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябчикова Марина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тверь
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Поставка провода ПВДП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2014 13:30 GMT +313.08.2014 13:3013.08.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401394207Дата и время окончания срока приема заявок Поставка провода ПВДПТверь
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2014 13:3013.08.2014 13:3013.08.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401394207Дата и время вскрытия заявок Поставка провода ПВДПТверь
Подведение итогов не позднее
22.08.2014 15:0022.08.2014 15:0022.08.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401394207Подведение итогов не позднее Поставка провода ПВДПТверь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка провода ПВДП
Начальная цена
75 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложению №4 закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тверь, ул. Ротмистрова,28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Тверь Водоканал
Все закупки и тендеры Тверь Водоканал
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Отсутствуют
31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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