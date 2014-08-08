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Номер извещения
ГП407757
Уникальный номер закупки
28
Наименование закупки
Передача неисключительных прав использования программного обеспечения компании IBM в рамках программы лицензирования системы Lotus Notes
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 812 322-81-88
Факс
--
Адрес электронной почты
Pavel.Myshkin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Мышкин Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Передача неисключительных прав использования программного обеспечения компании IBM в рамках программы лицензирования системы Lotus Notes
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.08.2014 10:00 GMT +308.08.2014 10:0008.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407757Дата и время окончания срока приема заявок передача неисключительных прав использования программного обеспечения компании IBM в рамках программы лицензирования системы Lotus Notes Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.08.2014 12:0008.08.2014 12:0008.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407757Дата и время вскрытия заявок передача неисключительных прав использования программного обеспечения компании IBM в рамках программы лицензирования системы Lotus Notes Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передача неисключительных прав использования программного обеспечения компании IBM в рамках программы лицензирования системы Lotus Notes
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с тендерной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с тендерной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Отсутствуют
52.63
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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