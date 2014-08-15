на выполнение работ по реконструкции электрощитовой АТС -578 и подключению к ИБП оборудования в терминале F ОАО «МАШ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401382633 Уникальный номер закупки 119 Номер закупки Наименование закупки на выполнение работ по реконструкции электрощитовой АТС -578 и подключению к ИБП оборудования в терминале F ОАО «МАШ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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