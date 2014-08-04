Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Продукция должна быть новой. Произведена не ранее 2014 года. Поставка продукции в августе 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Доставка включена в стоимость продукции. Лот является недилимым. Замена продукции не допускается.