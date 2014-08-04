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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП407748
Уникальный номер закупки
66
Наименование закупки
Закупка кабельной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабельная продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.08.2014 14:00 GMT +304.08.2014 14:0004.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407748Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукцияМосква
Дата и время вскрытия заявок
04.08.2014 14:0004.08.2014 14:0004.08.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407748Дата и время вскрытия заявок Кабельная продукцияМосква
Подведение итогов не позднее
05.08.2014 15:3005.08.2014 15:3005.08.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407748Подведение итогов не позднее Кабельная продукцияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельная продукция
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция должна быть новой. Произведена не ранее 2014 года. Поставка продукции в августе 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Доставка включена в стоимость продукции. Лот является недилимым. Замена продукции не допускается.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 600
Кол-во: 800
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 158
Кол-во: 50
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Кол-во: 30
Кол-во: 600
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