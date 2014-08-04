Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 года

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401382588 Уникальный номер закупки 305 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 года Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 53-00-11 доб. 1186 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты d.tsybulko@omskvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Цыбулько Дмитрий Александрович Место рассмотрения предложений Административные округа г Омска/ Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru