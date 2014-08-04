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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 года

    Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.08.2014 07:0004.08.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401382588Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 годаАдминистративные округа г Омска/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401382588

    Уникальный номер закупки

    305

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.07.2014 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Приложение № 3 - Форма подачи предложений

    Приложение № 4 - КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (нов)

    Приложение № 5 - ОСНОВНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ для оценки и выбора поставщиков

    Приложение № 1 - Техническое задание (3 кв. 2014)

    Приложение № 2 -Проект договора (разовая поставка)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 53-00-11 доб. 1186

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    d.tsybulko@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыбулько Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Омска/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.08.2014 07:00 GMT +304.08.2014 07:0004.08.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401382588Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 годаАдминистративные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    04.08.2014 07:0004.08.2014 07:0004.08.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401382588Дата и время вскрытия заявок Поставка соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 годаАдминистративные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    05.08.2014 06:0005.08.2014 06:0005.08.2014 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401382588Подведение итогов не позднее Поставка соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 годаАдминистративные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.08.201405.08.2014 06:0005.08.2014 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401382588Подведение итогов не позднее Поставка соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 годаАдминистративные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 года

    Начальная цена

    390 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    30 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    644013, г. Омск, ул. 19 Марьяновская, 40, цех Ленинской очистной водопроводной станции (ЛОВС) Дирекции по производству.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.55.3

    Оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль таблетированная"

    Кол-во: 30

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