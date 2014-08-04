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Номер извещения
31401382588
Уникальный номер закупки
305
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.07.2014 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 53-00-11 доб. 1186
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
d.tsybulko@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цыбулько Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.08.2014 07:00 GMT +304.08.2014 07:0004.08.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401382588Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 годаАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
04.08.2014 07:0004.08.2014 07:0004.08.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401382588Дата и время вскрытия заявок Поставка соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 годаАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
05.08.2014 06:0005.08.2014 06:0005.08.2014 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401382588Подведение итогов не позднее Поставка соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 годаАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соли таблетированной в 3-ем квартале 2014 года
Начальная цена
390 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
30 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
644013, г. Омск, ул. 19 Марьяновская, 40, цех Ленинской очистной водопроводной станции (ЛОВС) Дирекции по производству.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
51.55.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
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