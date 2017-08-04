Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО»

    Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.08.2017 09:0004.08.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718408Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО» КазаньПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП718408

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.06.2017 12:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание на ремонт канализационного колодца

    Форма №2 - референс-лист

    Изменения в извещении

    Типовая форма договора АО "КМПО"

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЗАНСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Юридический адрес

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Контактный телефон

    +7 843 221-26-33

    Факс

    +7 843 570-81-04

    Адрес электронной почты

    Shigabieva.g@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шигабиева Галина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.08.2017 09:00 GMT +304.08.2017 09:0004.08.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718408Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО» Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    04.08.2017 11:0004.08.2017 11:0004.08.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП718408Дата и время вскрытия заявок Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО» Казань

    Подведение итогов не позднее

    18.08.2017 16:0018.08.2017 16:0018.08.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718408Подведение итогов не позднее Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО» Казань

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    18.08.201718.08.2017 16:0018.08.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718408Подведение итогов не позднее Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО» Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Казань, ул.Дементьева, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительнее оплата в течение 15 рабочих дней после подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Классификатор ОКПД2

    43.22.11.150

    Работы по монтажу канализационных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма №2 - референс-лист

    19.03.2018

    Техническое задание на ремонт канализационного колодца

    02.06.2021

    Типовая форма договора АО "КМПО"

    18.03.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО»"

    Кол-во: 1

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 32211100462
    Поставка автомобильных шин
    Поставка автомобильных шин
    596438
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    1 209 814
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    РОСТТЕХ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211100466
    Поставка, по заявкам Покупателя, крепежных изделий для нужд Мусоросортировочного комплекса
    Поставка, по заявкам Покупателя, крепежных изделий для нужд Мусоросортировочного комплекса
    596436
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 04:00(GMT+03:00)
    1 121 196
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211100454
    Поставка электрооборудования (камеры КСО, ЩО)
    Поставка электрооборудования (камеры КСО, ЩО)
    596437
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 150 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП202302
    Поставка баровой резательной цепи 2086.01.02.060-01 (103 звена) с дополнительным соединительным звеном
    Поставка баровой резательной цепи 2086.01.02.060-01 (103 звена) с дополнительным...
    595547
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 02:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Компания Ремсталь
    Запрос предложений № ГП010708
    Поставка клапанов гасителей гидроудара
    Поставка клапанов гасителей гидроудара
    397331
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Компания Ремсталь
    Запрос предложений № ГП104030
    Строительство зданий и сооружений на объекте «Транспортно-перегрузочный комплекс по перевалке СУГ (сжиженных углеводородных газов), по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, бухта Эгге, г. Советская Гавань»
    Строительство зданий и сооружений на объекте «Транспортно-перегрузочный комплекс по перевалке...
    466412
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.04.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Компания Ремсталь
    Запрос предложений № ГП164511
    Выполнение строительно-монтажных работ по технологической части на объекте «Транспортно-перегрузочный комплекс по перевалке СУГ (сжиженных углеводородных газов), по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, бухта Эгге, г. Советская Гавань»
    Выполнение строительно-монтажных работ по технологической части на объекте...
    477962
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.04.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Компания Ремсталь
    Запрос предложений № ГП164509
    Строительство наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на объекте «Транспортно-перегрузочный комплекс по перевалке СУГ (сжиженных углеводородных газов), по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, бухта Эгге, г. Советская Гавань»
    Строительство наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на объекте...
    478008
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.04.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить