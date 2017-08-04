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Номер извещения
ГП718408
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.06.2017 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
Почтовый адрес
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Контактный телефон
+7 843 221-26-33
Факс
+7 843 570-81-04
Адрес электронной почты
Shigabieva.g@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шигабиева Галина Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.08.2017 09:00 GMT +304.08.2017 09:0004.08.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718408Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО» Казань
Дата и время вскрытия заявок
04.08.2017 11:0004.08.2017 11:0004.08.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП718408Дата и время вскрытия заявок Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО» Казань
Подведение итогов не позднее
18.08.2017 16:0018.08.2017 16:0018.08.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718408Подведение итогов не позднее Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО» Казань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт канализационного колодца (инв. №03Y-00023) на территории АО «КМПО»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Казань, ул.Дементьева, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
43.22.11.150
Документация лота
Кол-во: 1