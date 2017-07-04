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    Главная / Торги / закупка стеллажного оборудования

    закупка стеллажного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2017 11:0004.07.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718334Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и установка стеллажного оборудования с доставкой до складаБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП718334

    Уникальный номер закупки

    250617

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка стеллажного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.06.2017 09:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ для стеллажного оборудования

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 910 330-74-65

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    A.Isachkov@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исачков Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и установка стеллажного оборудования с доставкой до склада

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.07.2017 11:00 GMT +304.07.2017 11:0004.07.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718334Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и установка стеллажного оборудования с доставкой до складаБрянск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.07.2017 11:0504.07.2017 11:0504.07.2017 11:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП718334Дата и время вскрытия заявок Изготовление и установка стеллажного оборудования с доставкой до складаБрянск

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2017 16:0004.07.2017 16:0004.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718334Подведение итогов не позднее Изготовление и установка стеллажного оборудования с доставкой до складаБрянск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    04.07.201704.07.2017 16:0004.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718334Подведение итогов не позднее Изготовление и установка стеллажного оборудования с доставкой до складаБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и установка стеллажного оборудования с доставкой до склада

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Стеллажное оборудование согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Орловская область, Хотынецкий район, с. ВоейковоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней с момента поставки товара на склад Покупателя. доставка до склада силами и средствами Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    31.01.11.130

    Стеллажи офисные металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллажное оборудование"

    Кол-во: 1

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