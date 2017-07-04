www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП718334
Уникальный номер закупки
250617
Наименование закупки
закупка стеллажного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.06.2017 09:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 330-74-65
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
A.Isachkov@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исачков Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и установка стеллажного оборудования с доставкой до склада
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2017 11:00 GMT +304.07.2017 11:0004.07.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718334Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и установка стеллажного оборудования с доставкой до складаБрянск
Дата и время вскрытия заявок
04.07.2017 11:0504.07.2017 11:0504.07.2017 11:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП718334Дата и время вскрытия заявок Изготовление и установка стеллажного оборудования с доставкой до складаБрянск
Подведение итогов не позднее
04.07.2017 16:0004.07.2017 16:0004.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718334Подведение итогов не позднее Изготовление и установка стеллажного оборудования с доставкой до складаБрянск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и установка стеллажного оборудования с доставкой до склада
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Стеллажное оборудование согласно ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Орловская область, Хотынецкий район, с. ВоейковоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
31.01.11.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1