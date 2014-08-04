Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Оборудование должно быть новым, не ранее 2014 года выуска. Поставка август-сентябрь 2014 г. Доставка за счет Покупателя и включена в стоимость продукции. наличие: паспорт, гарантийный талон,сертификат. Гарантийный срок не менее 6 месяцев.