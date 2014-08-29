Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

г. Москва пер. Хользунова 14 г. Москва ул. Вернадского пр-т 100 г. Москва, ул. Знаменка 19 г. Москва, Госпитальная пл. 3 г. Москва, 1-й Хорошевский пр. д. 3 г. Москва, ул. Волочаевская 3/4 г. Москва, ул. Головачева 2 г. Москва, ул. Б. Садовая 14 г. Москва, Фрунзенская наб. 22 Московская обл., г. Серпухов, ул. Бригадная 17 Московская обл., Красногорский р-н п. Новый 3ЦВКГ им. Вишневского г. Москва, ул. Большая Оленья 8а Московская обл., г. Егорьевск - 6 г. Москва, Погонный проезд 10 Московская обл., Можайск - 3, в\ч 52025 г. Москва, проезд Девичьего поля 4Рассчитать логистику >