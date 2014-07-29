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    Главная / Торги / запрос котировок №39 на поставку газоанализаторов Oxymat 61,Ultramat 6E для нужд ОАОКриогенмаш

    запрос котировок №39 на поставку газоанализаторов Oxymat 61,Ultramat 6E для нужд ОАОКриогенмаш

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.07.2014 12:0029.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407712Дата и время окончания срока приема заявок закупка газоанализаторов Oxymat 61,Ultramat 6E для нужд ОАОКриогенмашБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407712

    Уникальный номер закупки

    039

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос котировок №39 на поставку газоанализаторов Oxymat 61,Ultramat 6E для нужд ОАОКриогенмаш

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос котировок №39 на поставку газоанализаторов Oxymat 61,Ultramat 6E для нужд ОАОКриогенмаш

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    hovanskova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хованскова Людмила Марковна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка газоанализаторов Oxymat 61,Ultramat 6E для нужд ОАОКриогенмаш

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.07.2014 12:00 GMT +329.07.2014 12:0029.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407712Дата и время окончания срока приема заявок закупка газоанализаторов Oxymat 61,Ultramat 6E для нужд ОАОКриогенмашБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    29.07.2014 12:0029.07.2014 12:0029.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407712Дата и время вскрытия заявок закупка газоанализаторов Oxymat 61,Ultramat 6E для нужд ОАОКриогенмашБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201430.07.2014 11:0030.07.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407712Подведение итогов не позднее закупка газоанализаторов Oxymat 61,Ultramat 6E для нужд ОАОКриогенмашБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка газоанализаторов Oxymat 61,Ultramat 6E для нужд ОАОКриогенмаш

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад ОАО"Криогенмаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по договорённости
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    40.10.2

    Передача электроэнергии

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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