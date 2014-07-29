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Номер извещения
ГП407712
Уникальный номер закупки
039
Наименование закупки
запрос котировок №39 на поставку газоанализаторов Oxymat 61,Ultramat 6E для нужд ОАОКриогенмаш
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
hovanskova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хованскова Людмила Марковна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Закупка газоанализаторов Oxymat 61,Ultramat 6E для нужд ОАОКриогенмаш
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2014 12:00 GMT +329.07.2014 12:0029.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407712Дата и время окончания срока приема заявок закупка газоанализаторов Oxymat 61,Ultramat 6E для нужд ОАОКриогенмашБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
29.07.2014 12:0029.07.2014 12:0029.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407712Дата и время вскрытия заявок закупка газоанализаторов Oxymat 61,Ultramat 6E для нужд ОАОКриогенмашБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка газоанализаторов Oxymat 61,Ultramat 6E для нужд ОАОКриогенмаш
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ОАО"Криогенмаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
40.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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