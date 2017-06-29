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Номер извещения
ГП718201
Уникальный номер закупки
Без номера закупки
Наименование закупки
Продажа резервуаров хранения мазута объемом 10000 м3 №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.06.2017 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
Контактный телефон
+7 968 411-79-89
Факс
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Адрес электронной почты
olga.korovina@enel.com
Ф.И.О. контактного лица
Коровина Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Конаково
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Продажа резервуаров хранения мазута объемом 10000 м3 №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2017 11:30 GMT +329.06.2017 11:3029.06.2017 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718201Дата и время окончания срока приема заявок Продажа резервуаров хранения мазута объемом 10000 м3 №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11Конаково
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 11:3030.06.2017 11:3030.06.2017 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП718201Дата и время вскрытия заявок Продажа резервуаров хранения мазута объемом 10000 м3 №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11Конаково
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа резервуаров хранения мазута объемом 10000 м3 №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
22.23.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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