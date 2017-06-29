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    Главная / Торги / Продажа резервуаров хранения мазута объемом 10000 м3 №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

    Продажа резервуаров хранения мазута объемом 10000 м3 №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2017 11:3029.06.2017 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718201Дата и время окончания срока приема заявок Продажа резервуаров хранения мазута объемом 10000 м3 №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11КонаковоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП718201

    Уникальный номер закупки

    Без номера закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа резервуаров хранения мазута объемом 10000 м3 №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.06.2017 14:35

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Уведомление № 139

    Приложение №1. ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕЛ РОССИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10

    Контактный телефон

    +7 968 411-79-89

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    olga.korovina@enel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Коровина Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Конаково

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа резервуаров хранения мазута объемом 10000 м3 №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2017 11:30 GMT +329.06.2017 11:3029.06.2017 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718201Дата и время окончания срока приема заявок Продажа резервуаров хранения мазута объемом 10000 м3 №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11Конаково

    Дата и время вскрытия заявок

    30.06.2017 11:3030.06.2017 11:3030.06.2017 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП718201Дата и время вскрытия заявок Продажа резервуаров хранения мазута объемом 10000 м3 №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11Конаково

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    03.07.201703.07.2017 11:0003.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718201Подведение итогов не позднее Продажа резервуаров хранения мазута объемом 10000 м3 №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11Конаково

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа резервуаров хранения мазута объемом 10000 м3 №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕЛ РОССИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10

    Классификатор ОКПД2

    22.23.13

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Продажа резервуаров хранения мазута объемом 10000 м3 №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    27.11.2019 13:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
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