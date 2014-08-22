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Номер извещения
31401376423
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продуктов питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.07.2014 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 234
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бадаев Равиль Шамилевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2014 12:00 GMT +322.08.2014 12:0022.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401376423Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Дата и время вскрытия заявок
22.08.2014 12:0022.08.2014 12:0022.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401376423Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания
Начальная цена
148 446,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д.26,госпиталь в\ч 44857, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, 7км Пушкинского шоссе, в\ч 14108, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д.1, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, 51-я отдельная бригада МТО, г. Санкт-Петербург. г. Петергоф, ул. Разводная д.15, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, Полигон, в/ч 54006, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, в/городок № 3, д. 156, Санкт-Петербург, г. Ломоносов ул.Швейцарская д.1, Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Кадетский, д.1 ВМПИ, Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт Лебяжье, в/ч 3526. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
51.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 746
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