Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д.26,госпиталь в\ч 44857, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, 7км Пушкинского шоссе, в\ч 14108, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д.1, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, 51-я отдельная бригада МТО, г. Санкт-Петербург. г. Петергоф, ул. Разводная д.15, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, Полигон, в/ч 54006, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга-3, в/городок № 3, д. 156, Санкт-Петербург, г. Ломоносов ул.Швейцарская д.1, Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Кадетский, д.1 ВМПИ, Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт Лебяжье, в/ч 3526. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >