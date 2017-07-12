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Номер извещения
ГП718156
Уникальный номер закупки
256-562/17 от 26.06.2017
Наименование закупки
Закуп комплектующих для электрообогрева шаровых резервуаров.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.06.2017 08:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-75
Факс
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Адрес электронной почты
nikonova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никонова Мария Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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1. Температурный датчик ТСПТ Exi 300-060-Pt100-B3-C10-6-L/3, в кол-ве 20 шт. 2. Кабельная электронагревательная секция КЭНС-СЭ-4-И-29-10, в кол-ве 120 шт. 3. Провод медный, в ПВХ изоляции, желто-зеленый, 6мм², ПВЗ 1х6, в кол-ве 160 м. 4. Коробка соединительная взрывозащищенная УВГ442Р17Ф000031, в кол-ве 60 шт. 5. Герметик однокомпонентный нейтральный Пентэласт 1101, 0,310л, в кол-ве 20 шт. 6. Коробка соединительная взрывозащищенная, контрольная УВГ442Р17Ф000032, в кол-ве 20 шт. 7. Наконечник кабельный медный, под опрессовку, 6мм², ТМЛ 6-6-4, в кол-ве 320 шт. 8. Кронштейн РВ, в кол-ве 80 шт. 9. Хомут PFS/30, в кол-ве 140 шт. 10. Замок для хомута PFS/30, 760 шт. 11. Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U, в кол-ве 160 шт. 12. Металлорукав РЗ-Ц-П-25, в кол-ве 400 м. 13. Трубка термоусаживаемая ТУТ-40/20, в кол-ве 100 м. 14. Проволока вязальная 1,2мм, в кол-ве 40 кг. 15. Перфолента монтажная 20х0,7, в кол-ве 1000 м. 16. Лента монтажная алюминиевая АТЕ-180, 55м, в кол-ве 20 шт. 17. Винт с внутренним шестигранником М6х25, в кол-ве 160 шт. 18. Гайка М6, в кол-ве 160 шт. 19. Шайба пружинная (граверная) М6, в кол-ве 160 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.07.2017 08:00 GMT +312.07.2017 08:0012.07.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718156Дата и время окончания срока приема заявок 1. Температурный датчик ТСПТ Exi 300-060-Pt100-B3-C10-6-L/3, в кол-ве 20 шт. 2. Кабельная электронагревательная секция КЭНС-СЭ-4-И-29-10, в кол-ве 120 шт. 3. Провод медный, в ПВХ изоляции, желто-зеленый, 6мм², ПВЗ 1х6, в кол-ве 160 м. 4. Коробка соединительная взрывозащищенная УВГ442Р17Ф000031, в кол-ве 60 шт. 5. Герметик однокомпонентный нейтральный Пентэласт 1101, 0,310л, в кол-ве 20 шт. 6. Коробка соединительная взрывозащищенная, контрольная УВГ442Р17Ф000032, в кол-ве 20 шт. 7. Наконечник кабельный медный, под опрессовку, 6мм², ТМЛ 6-6-4, в кол-ве 320 шт. 8. Кронштейн РВ, в кол-ве 80 шт. 9. Хомут PFS/30, в кол-ве 140 шт. 10. Замок для хомута PFS/30, 760 шт. 11. Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U, в кол-ве 160 шт. 12. Металлорукав РЗ-Ц-П-25, в кол-ве 400 м. 13. Трубка термоусаживаемая ТУТ-40/20, в кол-ве 100 м. 14. Проволока вязальная 1,2мм, в кол-ве 40 кг. 15. Перфолента монтажная 20х0,7, в кол-ве 1000 м. 16. Лента монтажная алюминиевая АТЕ-180, 55м, в кол-ве 20 шт. 17. Винт с внутренним шестигранником М6х25, в кол-ве 160 шт. 18. Гайка М6, в кол-ве 160 шт. 19. Шайба пружинная (граверная) М6, в кол-ве 160 шт. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.07.2017 08:0012.07.2017 08:0012.07.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП718156Дата и время вскрытия заявок 1. Температурный датчик ТСПТ Exi 300-060-Pt100-B3-C10-6-L/3, в кол-ве 20 шт. 2. Кабельная электронагревательная секция КЭНС-СЭ-4-И-29-10, в кол-ве 120 шт. 3. Провод медный, в ПВХ изоляции, желто-зеленый, 6мм², ПВЗ 1х6, в кол-ве 160 м. 4. Коробка соединительная взрывозащищенная УВГ442Р17Ф000031, в кол-ве 60 шт. 5. Герметик однокомпонентный нейтральный Пентэласт 1101, 0,310л, в кол-ве 20 шт. 6. Коробка соединительная взрывозащищенная, контрольная УВГ442Р17Ф000032, в кол-ве 20 шт. 7. Наконечник кабельный медный, под опрессовку, 6мм², ТМЛ 6-6-4, в кол-ве 320 шт. 8. Кронштейн РВ, в кол-ве 80 шт. 9. Хомут PFS/30, в кол-ве 140 шт. 10. Замок для хомута PFS/30, 760 шт. 11. Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U, в кол-ве 160 шт. 12. Металлорукав РЗ-Ц-П-25, в кол-ве 400 м. 13. Трубка термоусаживаемая ТУТ-40/20, в кол-ве 100 м. 14. Проволока вязальная 1,2мм, в кол-ве 40 кг. 15. Перфолента монтажная 20х0,7, в кол-ве 1000 м. 16. Лента монтажная алюминиевая АТЕ-180, 55м, в кол-ве 20 шт. 17. Винт с внутренним шестигранником М6х25, в кол-ве 160 шт. 18. Гайка М6, в кол-ве 160 шт. 19. Шайба пружинная (граверная) М6, в кол-ве 160 шт. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
04.10.2017 06:0004.10.2017 06:0004.10.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718156Подведение итогов не позднее 1. Температурный датчик ТСПТ Exi 300-060-Pt100-B3-C10-6-L/3, в кол-ве 20 шт. 2. Кабельная электронагревательная секция КЭНС-СЭ-4-И-29-10, в кол-ве 120 шт. 3. Провод медный, в ПВХ изоляции, желто-зеленый, 6мм², ПВЗ 1х6, в кол-ве 160 м. 4. Коробка соединительная взрывозащищенная УВГ442Р17Ф000031, в кол-ве 60 шт. 5. Герметик однокомпонентный нейтральный Пентэласт 1101, 0,310л, в кол-ве 20 шт. 6. Коробка соединительная взрывозащищенная, контрольная УВГ442Р17Ф000032, в кол-ве 20 шт. 7. Наконечник кабельный медный, под опрессовку, 6мм², ТМЛ 6-6-4, в кол-ве 320 шт. 8. Кронштейн РВ, в кол-ве 80 шт. 9. Хомут PFS/30, в кол-ве 140 шт. 10. Замок для хомута PFS/30, 760 шт. 11. Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U, в кол-ве 160 шт. 12. Металлорукав РЗ-Ц-П-25, в кол-ве 400 м. 13. Трубка термоусаживаемая ТУТ-40/20, в кол-ве 100 м. 14. Проволока вязальная 1,2мм, в кол-ве 40 кг. 15. Перфолента монтажная 20х0,7, в кол-ве 1000 м. 16. Лента монтажная алюминиевая АТЕ-180, 55м, в кол-ве 20 шт. 17. Винт с внутренним шестигранником М6х25, в кол-ве 160 шт. 18. Гайка М6, в кол-ве 160 шт. 19. Шайба пружинная (граверная) М6, в кол-ве 160 шт. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.10.201704.10.2017 06:0004.10.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718156Подведение итогов не позднее 1. Температурный датчик ТСПТ Exi 300-060-Pt100-B3-C10-6-L/3, в кол-ве 20 шт. 2. Кабельная электронагревательная секция КЭНС-СЭ-4-И-29-10, в кол-ве 120 шт. 3. Провод медный, в ПВХ изоляции, желто-зеленый, 6мм², ПВЗ 1х6, в кол-ве 160 м. 4. Коробка соединительная взрывозащищенная УВГ442Р17Ф000031, в кол-ве 60 шт. 5. Герметик однокомпонентный нейтральный Пентэласт 1101, 0,310л, в кол-ве 20 шт. 6. Коробка соединительная взрывозащищенная, контрольная УВГ442Р17Ф000032, в кол-ве 20 шт. 7. Наконечник кабельный медный, под опрессовку, 6мм², ТМЛ 6-6-4, в кол-ве 320 шт. 8. Кронштейн РВ, в кол-ве 80 шт. 9. Хомут PFS/30, в кол-ве 140 шт. 10. Замок для хомута PFS/30, 760 шт. 11. Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U, в кол-ве 160 шт. 12. Металлорукав РЗ-Ц-П-25, в кол-ве 400 м. 13. Трубка термоусаживаемая ТУТ-40/20, в кол-ве 100 м. 14. Проволока вязальная 1,2мм, в кол-ве 40 кг. 15. Перфолента монтажная 20х0,7, в кол-ве 1000 м. 16. Лента монтажная алюминиевая АТЕ-180, 55м, в кол-ве 20 шт. 17. Винт с внутренним шестигранником М6х25, в кол-ве 160 шт. 18. Гайка М6, в кол-ве 160 шт. 19. Шайба пружинная (граверная) М6, в кол-ве 160 шт. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Температурный датчик ТСПТ Exi 300-060-Pt100-B3-C10-6-L/3, в кол-ве 20 шт. 2. Кабельная электронагревательная секция КЭНС-СЭ-4-И-29-10, в кол-ве 120 шт. 3. Провод медный, в ПВХ изоляции, желто-зеленый, 6мм², ПВЗ 1х6, в кол-ве 160 м. 4. Коробка соединительная взрывозащищенная УВГ442Р17Ф000031, в кол-ве 60 шт. 5. Герметик однокомпонентный нейтральный Пентэласт 1101, 0,310л, в кол-ве 20 шт. 6. Коробка соединительная взрывозащищенная, контрольная УВГ442Р17Ф000032, в кол-ве 20 шт. 7. Наконечник кабельный медный, под опрессовку, 6мм², ТМЛ 6-6-4, в кол-ве 320 шт. 8. Кронштейн РВ, в кол-ве 80 шт. 9. Хомут PFS/30, в кол-ве 140 шт. 10. Замок для хомута PFS/30, 760 шт. 11. Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U, в кол-ве 160 шт. 12. Металлорукав РЗ-Ц-П-25, в кол-ве 400 м. 13. Трубка термоусаживаемая ТУТ-40/20, в кол-ве 100 м. 14. Проволока вязальная 1,2мм, в кол-ве 40 кг. 15. Перфолента монтажная 20х0,7, в кол-ве 1000 м. 16. Лента монтажная алюминиевая АТЕ-180, 55м, в кол-ве 20 шт. 17. Винт с внутренним шестигранником М6х25, в кол-ве 160 шт. 18. Гайка М6, в кол-ве 160 шт. 19. Шайба пружинная (граверная) М6, в кол-ве 160 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "Уралхиммаш", г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский. д.33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
32.99.59.000
Документация лота
Кол-во: 1
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