Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закуп комплектующих для электрообогрева шаровых резервуаров.

    Закуп комплектующих для электрообогрева шаровых резервуаров.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.07.2017 08:0012.07.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718156Дата и время окончания срока приема заявок 1. Температурный датчик ТСПТ Exi 300-060-Pt100-B3-C10-6-L/3, в кол-ве 20 шт. 2. Кабельная электронагревательная секция КЭНС-СЭ-4-И-29-10, в кол-ве 120 шт. 3. Провод медный, в ПВХ изоляции, желто-зеленый, 6мм², ПВЗ 1х6, в кол-ве 160 м. 4. Коробка соединительная взрывозащищенная УВГ442Р17Ф000031, в кол-ве 60 шт. 5. Герметик однокомпонентный нейтральный Пентэласт 1101, 0,310л, в кол-ве 20 шт. 6. Коробка соединительная взрывозащищенная, контрольная УВГ442Р17Ф000032, в кол-ве 20 шт. 7. Наконечник кабельный медный, под опрессовку, 6мм², ТМЛ 6-6-4, в кол-ве 320 шт. 8. Кронштейн РВ, в кол-ве 80 шт. 9. Хомут PFS/30, в кол-ве 140 шт. 10. Замок для хомута PFS/30, 760 шт. 11. Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U, в кол-ве 160 шт. 12. Металлорукав РЗ-Ц-П-25, в кол-ве 400 м. 13. Трубка термоусаживаемая ТУТ-40/20, в кол-ве 100 м. 14. Проволока вязальная 1,2мм, в кол-ве 40 кг. 15. Перфолента монтажная 20х0,7, в кол-ве 1000 м. 16. Лента монтажная алюминиевая АТЕ-180, 55м, в кол-ве 20 шт. 17. Винт с внутренним шестигранником М6х25, в кол-ве 160 шт. 18. Гайка М6, в кол-ве 160 шт. 19. Шайба пружинная (граверная) М6, в кол-ве 160 шт. ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП718156

    Уникальный номер закупки

    256-562/17 от 26.06.2017

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп комплектующих для электрообогрева шаровых резервуаров.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.06.2017 08:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка № 256-562/17 от 26.06.2017

    Договор поставки

    Анкета контрагента

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nikonova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никонова Мария Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    кабель, металл

    Список лотов

    Лот 1

    1. Температурный датчик ТСПТ Exi 300-060-Pt100-B3-C10-6-L/3, в кол-ве 20 шт. 2. Кабельная электронагревательная секция КЭНС-СЭ-4-И-29-10, в кол-ве 120 шт. 3. Провод медный, в ПВХ изоляции, желто-зеленый, 6мм², ПВЗ 1х6, в кол-ве 160 м. 4. Коробка соединительная взрывозащищенная УВГ442Р17Ф000031, в кол-ве 60 шт. 5. Герметик однокомпонентный нейтральный Пентэласт 1101, 0,310л, в кол-ве 20 шт. 6. Коробка соединительная взрывозащищенная, контрольная УВГ442Р17Ф000032, в кол-ве 20 шт. 7. Наконечник кабельный медный, под опрессовку, 6мм², ТМЛ 6-6-4, в кол-ве 320 шт. 8. Кронштейн РВ, в кол-ве 80 шт. 9. Хомут PFS/30, в кол-ве 140 шт. 10. Замок для хомута PFS/30, 760 шт. 11. Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U, в кол-ве 160 шт. 12. Металлорукав РЗ-Ц-П-25, в кол-ве 400 м. 13. Трубка термоусаживаемая ТУТ-40/20, в кол-ве 100 м. 14. Проволока вязальная 1,2мм, в кол-ве 40 кг. 15. Перфолента монтажная 20х0,7, в кол-ве 1000 м. 16. Лента монтажная алюминиевая АТЕ-180, 55м, в кол-ве 20 шт. 17. Винт с внутренним шестигранником М6х25, в кол-ве 160 шт. 18. Гайка М6, в кол-ве 160 шт. 19. Шайба пружинная (граверная) М6, в кол-ве 160 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.07.2017 08:00 GMT +312.07.2017 08:0012.07.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718156Дата и время окончания срока приема заявок 1. Температурный датчик ТСПТ Exi 300-060-Pt100-B3-C10-6-L/3, в кол-ве 20 шт. 2. Кабельная электронагревательная секция КЭНС-СЭ-4-И-29-10, в кол-ве 120 шт. 3. Провод медный, в ПВХ изоляции, желто-зеленый, 6мм², ПВЗ 1х6, в кол-ве 160 м. 4. Коробка соединительная взрывозащищенная УВГ442Р17Ф000031, в кол-ве 60 шт. 5. Герметик однокомпонентный нейтральный Пентэласт 1101, 0,310л, в кол-ве 20 шт. 6. Коробка соединительная взрывозащищенная, контрольная УВГ442Р17Ф000032, в кол-ве 20 шт. 7. Наконечник кабельный медный, под опрессовку, 6мм², ТМЛ 6-6-4, в кол-ве 320 шт. 8. Кронштейн РВ, в кол-ве 80 шт. 9. Хомут PFS/30, в кол-ве 140 шт. 10. Замок для хомута PFS/30, 760 шт. 11. Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U, в кол-ве 160 шт. 12. Металлорукав РЗ-Ц-П-25, в кол-ве 400 м. 13. Трубка термоусаживаемая ТУТ-40/20, в кол-ве 100 м. 14. Проволока вязальная 1,2мм, в кол-ве 40 кг. 15. Перфолента монтажная 20х0,7, в кол-ве 1000 м. 16. Лента монтажная алюминиевая АТЕ-180, 55м, в кол-ве 20 шт. 17. Винт с внутренним шестигранником М6х25, в кол-ве 160 шт. 18. Гайка М6, в кол-ве 160 шт. 19. Шайба пружинная (граверная) М6, в кол-ве 160 шт. Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.07.2017 08:0012.07.2017 08:0012.07.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП718156Дата и время вскрытия заявок 1. Температурный датчик ТСПТ Exi 300-060-Pt100-B3-C10-6-L/3, в кол-ве 20 шт. 2. Кабельная электронагревательная секция КЭНС-СЭ-4-И-29-10, в кол-ве 120 шт. 3. Провод медный, в ПВХ изоляции, желто-зеленый, 6мм², ПВЗ 1х6, в кол-ве 160 м. 4. Коробка соединительная взрывозащищенная УВГ442Р17Ф000031, в кол-ве 60 шт. 5. Герметик однокомпонентный нейтральный Пентэласт 1101, 0,310л, в кол-ве 20 шт. 6. Коробка соединительная взрывозащищенная, контрольная УВГ442Р17Ф000032, в кол-ве 20 шт. 7. Наконечник кабельный медный, под опрессовку, 6мм², ТМЛ 6-6-4, в кол-ве 320 шт. 8. Кронштейн РВ, в кол-ве 80 шт. 9. Хомут PFS/30, в кол-ве 140 шт. 10. Замок для хомута PFS/30, 760 шт. 11. Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U, в кол-ве 160 шт. 12. Металлорукав РЗ-Ц-П-25, в кол-ве 400 м. 13. Трубка термоусаживаемая ТУТ-40/20, в кол-ве 100 м. 14. Проволока вязальная 1,2мм, в кол-ве 40 кг. 15. Перфолента монтажная 20х0,7, в кол-ве 1000 м. 16. Лента монтажная алюминиевая АТЕ-180, 55м, в кол-ве 20 шт. 17. Винт с внутренним шестигранником М6х25, в кол-ве 160 шт. 18. Гайка М6, в кол-ве 160 шт. 19. Шайба пружинная (граверная) М6, в кол-ве 160 шт. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2017 06:0004.10.2017 06:0004.10.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718156Подведение итогов не позднее 1. Температурный датчик ТСПТ Exi 300-060-Pt100-B3-C10-6-L/3, в кол-ве 20 шт. 2. Кабельная электронагревательная секция КЭНС-СЭ-4-И-29-10, в кол-ве 120 шт. 3. Провод медный, в ПВХ изоляции, желто-зеленый, 6мм², ПВЗ 1х6, в кол-ве 160 м. 4. Коробка соединительная взрывозащищенная УВГ442Р17Ф000031, в кол-ве 60 шт. 5. Герметик однокомпонентный нейтральный Пентэласт 1101, 0,310л, в кол-ве 20 шт. 6. Коробка соединительная взрывозащищенная, контрольная УВГ442Р17Ф000032, в кол-ве 20 шт. 7. Наконечник кабельный медный, под опрессовку, 6мм², ТМЛ 6-6-4, в кол-ве 320 шт. 8. Кронштейн РВ, в кол-ве 80 шт. 9. Хомут PFS/30, в кол-ве 140 шт. 10. Замок для хомута PFS/30, 760 шт. 11. Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U, в кол-ве 160 шт. 12. Металлорукав РЗ-Ц-П-25, в кол-ве 400 м. 13. Трубка термоусаживаемая ТУТ-40/20, в кол-ве 100 м. 14. Проволока вязальная 1,2мм, в кол-ве 40 кг. 15. Перфолента монтажная 20х0,7, в кол-ве 1000 м. 16. Лента монтажная алюминиевая АТЕ-180, 55м, в кол-ве 20 шт. 17. Винт с внутренним шестигранником М6х25, в кол-ве 160 шт. 18. Гайка М6, в кол-ве 160 шт. 19. Шайба пружинная (граверная) М6, в кол-ве 160 шт. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201704.10.2017 06:0004.10.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718156Подведение итогов не позднее 1. Температурный датчик ТСПТ Exi 300-060-Pt100-B3-C10-6-L/3, в кол-ве 20 шт. 2. Кабельная электронагревательная секция КЭНС-СЭ-4-И-29-10, в кол-ве 120 шт. 3. Провод медный, в ПВХ изоляции, желто-зеленый, 6мм², ПВЗ 1х6, в кол-ве 160 м. 4. Коробка соединительная взрывозащищенная УВГ442Р17Ф000031, в кол-ве 60 шт. 5. Герметик однокомпонентный нейтральный Пентэласт 1101, 0,310л, в кол-ве 20 шт. 6. Коробка соединительная взрывозащищенная, контрольная УВГ442Р17Ф000032, в кол-ве 20 шт. 7. Наконечник кабельный медный, под опрессовку, 6мм², ТМЛ 6-6-4, в кол-ве 320 шт. 8. Кронштейн РВ, в кол-ве 80 шт. 9. Хомут PFS/30, в кол-ве 140 шт. 10. Замок для хомута PFS/30, 760 шт. 11. Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U, в кол-ве 160 шт. 12. Металлорукав РЗ-Ц-П-25, в кол-ве 400 м. 13. Трубка термоусаживаемая ТУТ-40/20, в кол-ве 100 м. 14. Проволока вязальная 1,2мм, в кол-ве 40 кг. 15. Перфолента монтажная 20х0,7, в кол-ве 1000 м. 16. Лента монтажная алюминиевая АТЕ-180, 55м, в кол-ве 20 шт. 17. Винт с внутренним шестигранником М6х25, в кол-ве 160 шт. 18. Гайка М6, в кол-ве 160 шт. 19. Шайба пружинная (граверная) М6, в кол-ве 160 шт. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Температурный датчик ТСПТ Exi 300-060-Pt100-B3-C10-6-L/3, в кол-ве 20 шт. 2. Кабельная электронагревательная секция КЭНС-СЭ-4-И-29-10, в кол-ве 120 шт. 3. Провод медный, в ПВХ изоляции, желто-зеленый, 6мм², ПВЗ 1х6, в кол-ве 160 м. 4. Коробка соединительная взрывозащищенная УВГ442Р17Ф000031, в кол-ве 60 шт. 5. Герметик однокомпонентный нейтральный Пентэласт 1101, 0,310л, в кол-ве 20 шт. 6. Коробка соединительная взрывозащищенная, контрольная УВГ442Р17Ф000032, в кол-ве 20 шт. 7. Наконечник кабельный медный, под опрессовку, 6мм², ТМЛ 6-6-4, в кол-ве 320 шт. 8. Кронштейн РВ, в кол-ве 80 шт. 9. Хомут PFS/30, в кол-ве 140 шт. 10. Замок для хомута PFS/30, 760 шт. 11. Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U, в кол-ве 160 шт. 12. Металлорукав РЗ-Ц-П-25, в кол-ве 400 м. 13. Трубка термоусаживаемая ТУТ-40/20, в кол-ве 100 м. 14. Проволока вязальная 1,2мм, в кол-ве 40 кг. 15. Перфолента монтажная 20х0,7, в кол-ве 1000 м. 16. Лента монтажная алюминиевая АТЕ-180, 55м, в кол-ве 20 шт. 17. Винт с внутренним шестигранником М6х25, в кол-ве 160 шт. 18. Гайка М6, в кол-ве 160 шт. 19. Шайба пружинная (граверная) М6, в кол-ве 160 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "Уралхиммаш", г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский. д.33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор поставки АО "уралхиммаш"

    06.04.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закуп комплектующих для электрообогрева шаровых резервуаров"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Запрос предложений № 32211083529
    Поставка табличек-указателей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
    Поставка табличек-указателей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
    594050
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    747 720
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карачаево-Черкесская республика
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Конкурентный отбор (КО) № ГП225790
    Заявка на закупку приборов Shinkawa
    Заявка на закупку приборов Shinkawa
    592379
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ГП НО НОФ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211064754
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты...
    591116
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    310 971 170
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Аукцион на понижение (конкурентный) № 32211060641
    Поставка хозяйственных товаров
    Поставка хозяйственных товаров
    590372
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение (конкурентный)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    300 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП815973
    Материалы СМО
    Материалы СМО
    146367
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.06.2018 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить