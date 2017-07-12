"Закуп комплектующих для электрообогрева шаровых резервуаров"

Лот 1

1. Температурный датчик ТСПТ Exi 300-060-Pt100-B3-C10-6-L/3, в кол-ве 20 шт. 2. Кабельная электронагревательная секция КЭНС-СЭ-4-И-29-10, в кол-ве 120 шт. 3. Провод медный, в ПВХ изоляции, желто-зеленый, 6мм², ПВЗ 1х6, в кол-ве 160 м. 4. Коробка соединительная взрывозащищенная УВГ442Р17Ф000031, в кол-ве 60 шт. 5. Герметик однокомпонентный нейтральный Пентэласт 1101, 0,310л, в кол-ве 20 шт. 6. Коробка соединительная взрывозащищенная, контрольная УВГ442Р17Ф000032, в кол-ве 20 шт. 7. Наконечник кабельный медный, под опрессовку, 6мм², ТМЛ 6-6-4, в кол-ве 320 шт. 8. Кронштейн РВ, в кол-ве 80 шт. 9. Хомут PFS/30, в кол-ве 140 шт. 10. Замок для хомута PFS/30, 760 шт. 11. Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U, в кол-ве 160 шт. 12. Металлорукав РЗ-Ц-П-25, в кол-ве 400 м. 13. Трубка термоусаживаемая ТУТ-40/20, в кол-ве 100 м. 14. Проволока вязальная 1,2мм, в кол-ве 40 кг. 15. Перфолента монтажная 20х0,7, в кол-ве 1000 м. 16. Лента монтажная алюминиевая АТЕ-180, 55м, в кол-ве 20 шт. 17. Винт с внутренним шестигранником М6х25, в кол-ве 160 шт. 18. Гайка М6, в кол-ве 160 шт. 19. Шайба пружинная (граверная) М6, в кол-ве 160 шт.