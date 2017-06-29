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    Главная / Торги / мех. обработка отливки

    мех. обработка отливки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2017 10:0029.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718140Дата и время окончания срока приема заявок отливкиСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП718140

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    мех. обработка отливки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.06.2017 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    отливки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7559

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arhipovskaya@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Отливки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2017 10:00 GMT +329.06.2017 10:0029.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718140Дата и время окончания срока приема заявок отливкиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2017 10:0029.06.2017 10:0029.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП718140Дата и время вскрытия заявок отливкиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201705.07.2017 09:3005.07.2017 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718140Подведение итогов не позднее отливкиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отливки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    один лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПбРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.52.10.120

    Услуги по точению (токарной обработке) частей ядерных реакторов, котлов, оборудования и механических устройств (двигателей, насосов, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, промышленных и лабораторных печей, подъемно-транспортногооборудования, металлургического оборудования, бульдозеров, грейдеров, экскаваторов, скреперов, оборудования для сельского и лесного хозяйства, станков, фасовочно-упаковочного и весоизмерительного оборудования и др.)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "отливки"

    Кол-во: 0

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