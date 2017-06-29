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Номер извещения
ГП718140
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
мех. обработка отливки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.06.2017 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7559
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Mariya.Arhipovskaya@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Архиповская Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Отливки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2017 10:00 GMT +329.06.2017 10:0029.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718140Дата и время окончания срока приема заявок отливкиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2017 10:0029.06.2017 10:0029.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП718140Дата и время вскрытия заявок отливкиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отливки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
один лот
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
28.52.10.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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