Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на предоставление прав на использование ПО, предоставление ПО и оборудования, выполнение работ по модернизации корпоративной криптостойкой сети передачи данных и оказание услуг по организации обучения сотрудников.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401375184 Уникальный номер закупки 4566 Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на предоставление прав на использование ПО, предоставление ПО и оборудования, выполнение работ по модернизации корпоративной криптостойкой сети передачи данных и оказание услуг по организации обучения сотрудников. Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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