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Номер извещения
31401375184
Уникальный номер закупки
4566
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на предоставление прав на использование ПО, предоставление ПО и оборудования, выполнение работ по модернизации корпоративной криптостойкой сети передачи данных и оказание услуг по организации обучения сотрудников.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.07.2014 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Капитонова Надежда Константиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление прав на использование ПО, предоставление ПО и оборудования, выполнение работ по модернизации корпоративной криптостойкой сети передачи данных и оказание услуг по организации обучения сотрудников.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2014 12:00 GMT +321.08.2014 12:0021.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401375184Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление прав на использование ПО, предоставление ПО и оборудования, выполнение работ по модернизации корпоративной криптостойкой сети передачи данных и оказание услуг по организации обучения сотрудников.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.08.2014 12:0029.08.2014 12:0029.08.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401375184Дата окончания срока рассмотрения заявок Предоставление прав на использование ПО, предоставление ПО и оборудования, выполнение работ по модернизации корпоративной криптостойкой сети передачи данных и оказание услуг по организации обучения сотрудников.Москва
Дата и время проведения
03.09.2014 13:0003.09.2014 13:0003.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401375184Дата и время проведения Предоставление прав на использование ПО, предоставление ПО и оборудования, выполнение работ по модернизации корпоративной криптостойкой сети передачи данных и оказание услуг по организации обучения сотрудников.Москва
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401375184Подведение итогов не позднее Предоставление прав на использование ПО, предоставление ПО и оборудования, выполнение работ по модернизации корпоративной криптостойкой сети передачи данных и оказание услуг по организации обучения сотрудников.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401375184Подведение итогов не позднее Предоставление прав на использование ПО, предоставление ПО и оборудования, выполнение работ по модернизации корпоративной криптостойкой сети передачи данных и оказание услуг по организации обучения сотрудников.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление прав на использование ПО, предоставление ПО и оборудования, выполнение работ по модернизации корпоративной криптостойкой сети передачи данных и оказание услуг по организации обучения сотрудников.
Начальная цена
3 302 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
165 100,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Москва, ул.Верейская,д.41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
72.60
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