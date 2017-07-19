Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель осуществляет предоплату, в размере 50 % от цены Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета от Поставщика. Поставщик обязан выставить счет Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора. В случае задержки предоставления Поставщиком счета, срок оплаты переносится на соответствующее количество дней задержки, Оставшуюся сумму, Покупатель оплачивает в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки Товара (подписания накладной формы ТОРГ-12), при условии своевременного предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры. Срок поставки (выборки) товара: Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора.