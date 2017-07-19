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Номер извещения
31705254259
Уникальный номер закупки
229/47-2017
Наименование закупки
Покупка осциллографа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
23.06.2017 13:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-92-16
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бутовский Олег Петрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.07.2017 10:00 GMT +319.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705254259Дата и время окончания срока приема заявок Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.07.2017 10:0025.07.2017 10:0025.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705254259Дата окончания срока рассмотрения заявок Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства Екатеринбург
Дата и время проведения
25.07.2017 10:0025.07.2017 10:0025.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705254259Дата и время проведения Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
25.07.2017 13:0025.07.2017 13:0025.07.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705254259Подведение итогов не позднее Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства
Начальная цена
114 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Промышленный портативный осциллограф в количестве 1 штуки. Наименование, количество и характеристики товара определены Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик обязуется своими силами либо с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18. Доставка Товара Покупателю осуществляется за счет Поставщика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
26.51.43
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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