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    Главная / Торги / Запрос предложений на КАТУШКИ BS 60

    Запрос предложений на КАТУШКИ BS 60

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2017 12:3010.08.2017 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718223Дата и время окончания срока приема заявок Катушка BS-60БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП718223

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на КАТУШКИ BS 60

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.06.2017 07:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ТЗ

    Чертеж

    Док-ция

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 67228

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    dpozdyshev@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поздышев Денис Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Катушка BS-60

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201710.10.2017 12:0010.10.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718223Подведение итогов не позднее Катушка BS-60Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Катушка BS-60

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    02

    Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Катушка BS-60"

    Кол-во: 1200

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    01.02.2022 12:30(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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