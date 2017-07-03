Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку поковок с предварительной м/о

    Запрос предложений на поставку поковок с предварительной м/о

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2017 11:0003.07.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718107Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку поковок с предварительной м/о ст. 45, 34хн1ма, 34хн3ма и др.КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП718107

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку поковок с предварительной м/о

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.06.2017 12:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    поставочные эскизы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Petrova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрова Татьяна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку поковок с предварительной м/о ст. 45, 34хн1ма, 34хн3ма и др.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.07.2017 11:00 GMT +303.07.2017 11:0003.07.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718107Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку поковок с предварительной м/о ст. 45, 34хн1ма, 34хн3ма и др.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    03.07.2017 11:0003.07.2017 11:0003.07.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП718107Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку поковок с предварительной м/о ст. 45, 34хн1ма, 34хн3ма и др.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    28.07.2017 11:0028.07.2017 11:0028.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718107Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку поковок с предварительной м/о ст. 45, 34хн1ма, 34хн3ма и др.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.07.201728.07.2017 11:0028.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718107Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку поковок с предварительной м/о ст. 45, 34хн1ма, 34хн3ма и др.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку поковок с предварительной м/о ст. 45, 34хн1ма, 34хн3ма и др.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.50.11.110

    Услуги по ковке металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Новые технологии-ИЦ
    Запрос предложений № ГП030409
    продажа колеса 65Г D980/H210
    продажа колеса 65Г D980/H210
    362327
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.12.2022 22:00(GMT+03:00)
    120 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить