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    Главная / Торги / Выполнение работ по тонировке стеклопакетов светоаэрационных фонарей здания ПК-2 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. «ЕЛ»

    Выполнение работ по тонировке стеклопакетов светоаэрационных фонарей здания ПК-2 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. «ЕЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718098Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по тонировке стеклопакетов светоаэрационных фонарей здания ПК-2 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. «ЕЛ»Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП718098

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по тонировке стеклопакетов светоаэрационных фонарей здания ПК-2 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. «ЕЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.06.2017 11:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по тонировке стеклопакетов светоаэрационных фонарей здания ПК-2 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. «ЕЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718098Подведение итогов не позднее Выполнение работ по тонировке стеклопакетов светоаэрационных фонарей здания ПК-2 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. «ЕЛ»Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по тонировке стеклопакетов светоаэрационных фонарей здания ПК-2 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. «ЕЛ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, 120Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    42.99

    Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по тонировке стеклопакетов светоаэрационных фонарей здания ПК-2 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. «ЕЛ»"

    Кол-во: 0

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