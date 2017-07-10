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Номер извещения
31705252707
Уникальный номер закупки
129
Наименование закупки
поставка седельного тягача МАЗ-6430В9-1420-012 для Филиала №10 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.06.2017 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-79 доб. 123
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Девятовский Василий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Поставка седельного тягача МАЗ-6430В9-1420-012 для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2017 08:00 GMT +310.07.2017 08:0010.07.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705252707Дата и время окончания срока приема заявок Поставка седельного тягача МАЗ-6430В9-1420-012 для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Дата и время вскрытия заявок
11.07.2017 08:0011.07.2017 08:0011.07.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705252707Дата и время вскрытия заявок Поставка седельного тягача МАЗ-6430В9-1420-012 для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка седельного тягача МАЗ-6430В9-1420-012 для Филиала №10 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
4 588 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
45.1
45.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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