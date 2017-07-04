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    Главная / Торги / Закупка Дизельных электростанций для нужд ООО "Эльгауголь"

    Закупка Дизельных электростанций для нужд ООО "Эльгауголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2017 10:0004.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718072Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Дизельных электростанций для нужд ООО "Эльгауголь"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП718072

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Дизельных электростанций для нужд ООО "Эльгауголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.06.2017 04:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приложение №2 к закупочной документации (Техническое задание №2)

    Приложение №2 к закупочной документации (Техническое задание №1)

    Приложение №1 к проекту договора поставки (Проект спецификации)

    Закупочная документация утвержденная

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-23-02

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Elena.Yuvacheva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ювачева Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Дизельных электростанций для нужд ООО "Эльгауголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.201725.09.2017 11:0025.09.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718072Подведение итогов не позднее Закупка Дизельных электростанций для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Дизельных электростанций для нужд ООО "Эльгауголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечня

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ 1.1. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: АО «МШСС», код 6187, ОКПО 98288783 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Северная 5 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») 2. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ 2.1. 20т футовые контейнеры Ст. Беркакит ДВ ЖД, код 911408 Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», код 7853, ОКПО 00161878 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: груз для ООО «Эльгауголь» Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для АО «МШСС») Важно: В случае отправки 20-футовым контейнером просчитывать стоимость платформы. 2.2. 40т футовые контейнеры Ст. Беркакит ДВ ЖД, код 911408 Грузополучатель: ООО «Саха Сибирь Транс» (ООО «СТС»), код 6536, ОКПО 50213971 Почтовый адрес: 678962, Республика Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Геологическая,3 в особых отметках указывать: АО ХК «Якутуголь» (груз для ООО «Эльгауголь») Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для АО «МШСС»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Грузополучателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора поставки, срок может быть изменен в зависимости от срока изготовления оборудования. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Грузополучателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    35.11.10.114

    Электроэнергия, произведенная дизельными электростанциями (ДЭС) общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельная электростанция 10кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Дизельная электростанция 25кВт"

    Кол-во: 1

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