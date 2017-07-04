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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП718072
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Дизельных электростанций для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
23.06.2017 04:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-23-02
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Elena.Yuvacheva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Ювачева Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Дизельных электростанций для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Дизельных электростанций для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечня
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ 1.1. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: АО «МШСС», код 6187, ОКПО 98288783 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Северная 5 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») 2. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ 2.1. 20т футовые контейнеры Ст. Беркакит ДВ ЖД, код 911408 Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», код 7853, ОКПО 00161878 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: груз для ООО «Эльгауголь» Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для АО «МШСС») Важно: В случае отправки 20-футовым контейнером просчитывать стоимость платформы. 2.2. 40т футовые контейнеры Ст. Беркакит ДВ ЖД, код 911408 Грузополучатель: ООО «Саха Сибирь Транс» (ООО «СТС»), код 6536, ОКПО 50213971 Почтовый адрес: 678962, Республика Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Геологическая,3 в особых отметках указывать: АО ХК «Якутуголь» (груз для ООО «Эльгауголь») Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для АО «МШСС»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
35.11.10.114
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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