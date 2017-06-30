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Номер извещения
ГП718061
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка графической станции для программы "МАГМА"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.06.2017 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Nikolay.Drozd@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Дрозд Николай Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка графической станции для программы "МАГМА"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2017 11:00 GMT +330.06.2017 11:0030.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718061Дата и время окончания срока приема заявок Поставка графической станции для программы "МАГМА"Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 11:0030.06.2017 11:0030.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП718061Дата и время вскрытия заявок Поставка графической станции для программы "МАГМА"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 16:0014.07.2017 16:0014.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718061Подведение итогов не позднее Поставка графической станции для программы "МАГМА"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка графической станции для программы "МАГМА"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "ОМЗ-Спецсталь"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
24.10.23.111
24.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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