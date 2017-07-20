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    Главная / Торги / Закупка насоса ГНОМ 400-20 совместно со станцией автоматического управления

    Закупка насоса ГНОМ 400-20 совместно со станцией автоматического управления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.07.2017 08:0020.07.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705307325Дата и время окончания срока приема заявок Закупка насоса гном 400-20КалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705307325

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка насоса ГНОМ 400-20 совместно со станцией автоматического управления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.07.2017 09:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Система контроля

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-67

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Nazarova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Назарова Юлия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка насоса гном 400-20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2017 08:00 GMT +320.07.2017 08:0020.07.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705307325Дата и время окончания срока приема заявок Закупка насоса гном 400-20Калтан

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2017 08:0020.07.2017 08:0020.07.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705307325Дата и время вскрытия заявок Закупка насоса гном 400-20Калтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.201721.08.2017 08:0021.08.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705307325Подведение итогов не позднее Закупка насоса гном 400-20Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка насоса гном 400-20

    Начальная цена

    490 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Весь объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Система контроля

    17.01.2018

    Закупочная документация

    17.01.2018

    Техническое задание

    17.01.2018

    Договор

    17.01.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка насоса гном 400-20"

    Кол-во: 1

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