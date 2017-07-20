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Номер извещения
31705307325
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка насоса ГНОМ 400-20 совместно со станцией автоматического управления
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.07.2017 09:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-67
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Yuliya.Nazarova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Назарова Юлия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Закупка насоса гном 400-20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.07.2017 08:00 GMT +320.07.2017 08:0020.07.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705307325Дата и время окончания срока приема заявок Закупка насоса гном 400-20Калтан
Дата и время вскрытия заявок
20.07.2017 08:0020.07.2017 08:0020.07.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705307325Дата и время вскрытия заявок Закупка насоса гном 400-20Калтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка насоса гном 400-20
Начальная цена
490 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Весь объем
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652740, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская,20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
28.13
28.13
Документация лота
Кол-во: 1
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