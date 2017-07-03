Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Право заключения договора на закупку клиентского оборудования для Единой Диспетчерской Службы Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)_ЗЦЭФ-75-2017

    Право заключения договора на закупку клиентского оборудования для Единой Диспетчерской Службы Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)_ЗЦЭФ-75-2017

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2017 10:0003.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705247564Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на закупку клиентского оборудования для Единой Диспетчерской Службы Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705247564

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на закупку клиентского оборудования для Единой Диспетчерской Службы Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)_ЗЦЭФ-75-2017

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.06.2017 09:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Сочиводоканал
    Все закупки и тендеры Сочиводоканал

    Юридический адрес

    354065, Краснодарский край, , Сочи, ул. Гагарина, д. 73

    Почтовый адрес

    354065, Краснодарский край, , Сочи, ул. Гагарина, д. 73

    Контактный телефон

    +7 8622 54-87-37

    Факс

    +7 8622 54-88-48

    Адрес электронной почты

    o_shulga@sochivodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шульга Олеся Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на закупку клиентского оборудования для Единой Диспетчерской Службы Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.07.2017 10:00 GMT +303.07.2017 10:0003.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705247564Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на закупку клиентского оборудования для Единой Диспетчерской Службы Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73

    Дата и время вскрытия заявок

    03.07.2017 14:0003.07.2017 14:0003.07.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705247564Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на закупку клиентского оборудования для Единой Диспетчерской Службы Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201718.07.2017 14:0018.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705247564Подведение итогов не позднее Право заключения договора на закупку клиентского оборудования для Единой Диспетчерской Службы Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на закупку клиентского оборудования для Единой Диспетчерской Службы Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    325 520,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Сочиводоканал
    Все закупки и тендеры Сочиводоканал

    Адрес местонахождения

    354065, Краснодарский край, , Сочи, ул. Гагарина, д. 73

    Классификатор ОКПД2

    26.2

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.2

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Право заключения договора на закупку клиентского оборудования для Единой Диспетчерской Службы Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014440
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    594596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014435
    Закупка концевых муфт
    Закупка концевых муфт
    594586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076266
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (3)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    51 308 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076231
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (4)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076275
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (2)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 136 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076201
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (5)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    40 149 926
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076155
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (6)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    36 906 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить