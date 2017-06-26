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Номер извещения
ГП718006
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запчасти penta
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.06.2017 08:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 332-84-24
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
A.M.Goncharov@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончаров Артур Михайлович
Место рассмотрения предложений
Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запчасти penta
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 18:00 GMT +326.06.2017 18:0026.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718006Дата и время окончания срока приема заявок запчасти pentaБрянск
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2017 18:0026.06.2017 18:0026.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП718006Дата и время вскрытия заявок запчасти pentaБрянск
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718006Подведение итогов не позднее запчасти pentaБрянск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запчасти penta
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тз, предложения выставлять только на весь объем товара
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставка силами, средствами и за счет поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
28.30.83.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1546