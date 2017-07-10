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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП718001
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка лесоматериала для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
22.06.2017 05:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-22-21
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Evgeniya.Putilina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Путилина Евгения Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка лесоматериала
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лесоматериала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечня
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- Станция Верхнезейск ДВ жд, код 913206 с подачей на станцию Верхний Улак Грузополучатель – АО «Металлургшахтспецстрой», код 6187 Код ОКПО – 98288783 Почтовый адрес – 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Северная, 5 Юридический адрес- 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул.Разрезовская ,д.13, корп. 1. В графе «Особые отметки отправителя» железнодорожной транспортной накладной указывать: «Груз для ООО «Эльгауголь».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
02.10.30.000
02.20
Документация лота
Кол-во: 221
Кол-во: 264
Кол-во: 28
Кол-во: 221
Кол-во: 201
Кол-во: 20
Кол-во: 292
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