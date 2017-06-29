Открытый редукцион № ОР17-06-47 на приобретение прав на использование ПО IBM в 2-х лотах (Лот №1: ПО IBM WebSphere, Tivoli).

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки прав на ПО; - авансирование не предусмотрено. Оплата будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.