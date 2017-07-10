Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: 1 этап – Заказчик производит оплату Подрядчику по каждому объекту согласно договорной стоимости работ в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ. 2 этап – после поступления денежных средств от юридического и (или) физического лица на расчётный счёт или в кассу Заказчика по выставленному Заказчиком счету за выявленное Подрядчиком самовольное подключение (пользование) к системе централизованного водоснабжения/водоотведения, Заказчик в течение 10 рабочих дней производит оплату Подрядчику в размере не более 25 % (окончательный процент будет определен по итогам проведения данного запроса предложений) от суммы поступлений денежных средств за минусом суммы платежа 1-го этапа, оплаченного ранее.