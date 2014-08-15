Выполнение работ по строительству сетей водоснаб-жения к 17 этажному деловому центру в 240 квартале по ул. Красноармейской №113, 1 очередь в г. Краснодаре

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401371150 Уникальный номер закупки 1 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по строительству сетей водоснаб-жения к 17 этажному деловому центру в 240 квартале по ул. Красноармейской №113, 1 очередь в г. Краснодаре Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198, Почтовый адрес 350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198 Контактный телефон +7 861 220-29-80 Факс +7 861 220-29-80 Адрес электронной почты m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Запорожец Михаил Эдуардович Место рассмотрения предложений Краснодар Закупки и тендеры Краснодарский Край Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы Ключевые слова:

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