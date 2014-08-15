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Номер извещения
31401371150
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству сетей водоснаб-жения к 17 этажному деловому центру в 240 квартале по ул. Красноармейской №113, 1 очередь в г. Краснодаре
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.07.2014 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 220-29-80
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Запорожец Михаил Эдуардович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Выполнение работ по строительству сетей водоснаб-жения к 17 этажному деловому центру в 240 квартале по ул. Красноармейской №113, 1 очередь в г. Краснодаре
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2014 09:00 GMT +315.08.2014 09:0015.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401371150Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству сетей водоснаб-жения к 17 этажному деловому центру в 240 квартале по ул. Красноармейской №113, 1 очередь в г. КраснодареКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2014 09:0015.08.2014 09:0015.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401371150Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по строительству сетей водоснаб-жения к 17 этажному деловому центру в 240 квартале по ул. Красноармейской №113, 1 очередь в г. КраснодареКраснодар
Подведение итогов не позднее
15.08.2014 14:0015.08.2014 14:0015.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401371150Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству сетей водоснаб-жения к 17 этажному деловому центру в 240 квартале по ул. Красноармейской №113, 1 очередь в г. КраснодареКраснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.08.201415.08.2014 14:0015.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401371150Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству сетей водоснаб-жения к 17 этажному деловому центру в 240 квартале по ул. Красноармейской №113, 1 очередь в г. КраснодареКраснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству сетей водоснаб-жения к 17 этажному деловому центру в 240 квартале по ул. Красноармейской №113, 1 очередь в г. Краснодаре
Начальная цена
385 046,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ведомости работ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Отсутствуют
FA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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