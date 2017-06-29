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Номер извещения
31705242358
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка розеток РП15-32ГВВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.06.2017 08:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
671302, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, п. Онохой-2, один, один
Почтовый адрес
671302, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, п. Онохой-2, один, один
Контактный телефон
+7 30136 5-60-86
Факс
+7 30136 5-60-86
Адрес электронной почты
omto1019@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горяйнов Виктор Иванович
Место рассмотрения предложений
671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка розеток РП15-32
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2017 05:00 GMT +329.06.2017 05:0029.06.2017 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705242358Дата и время окончания срока приема заявок поставка розеток РП15-32671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2017 05:0029.06.2017 05:0029.06.2017 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705242358Дата и время вскрытия заявок поставка розеток РП15-32671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка розеток РП15-32
Начальная цена
23 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
30 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой - 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО 1019 ВРЗ
Все закупки и тендеры АО 1019 ВРЗ
Адрес местонахождения
671302, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, п. Онохой-2, один, один
27.33.13
27.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
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