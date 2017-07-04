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    Главная / Торги / Грейфер многочелюстной ДГ4-5-С3-1к-1,0

    Грейфер многочелюстной ДГ4-5-С3-1к-1,0

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2017 09:3004.07.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706999Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грейфера многочелюстного ДГ4-5-С3-1к-1,0ТындаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706999

    Уникальный номер закупки

    ГП5

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Грейфер многочелюстной ДГ4-5-С3-1к-1,0

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.06.2017 03:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ грейфер

    Документация №ГП103087 на размещение

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ ТРАНС ВОСТОК
    Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток

    Юридический адрес

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Почтовый адрес

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Контактный телефон

    +7 41656 5-02-86

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Galat@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Галат Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тында

    Закупки и тендеры Амурская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка грейфера многочелюстного ДГ4-5-С3-1к-1,0

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.07.2017 09:30 GMT +304.07.2017 09:3004.07.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706999Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грейфера многочелюстного ДГ4-5-С3-1к-1,0Тында

    Дата и время вскрытия заявок

    04.07.2017 09:3004.07.2017 09:3004.07.2017 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706999Дата и время вскрытия заявок Поставка грейфера многочелюстного ДГ4-5-С3-1к-1,0Тында

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 09:3014.07.2017 09:3014.07.2017 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706999Подведение итогов не позднее Поставка грейфера многочелюстного ДГ4-5-С3-1к-1,0Тында

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 09:3014.07.2017 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706999Подведение итогов не позднее Поставка грейфера многочелюстного ДГ4-5-С3-1к-1,0Тында

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка грейфера многочелюстного ДГ4-5-С3-1к-1,0

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Грейфер многочелюстной ДГ4-5-С3-1к-1,0 в количестве 1 единицы

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Амурская область, ст. Верхнезейск ДВЖД, код станции 913206, с подачей на ст. Верхний УлакРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 календарных дней с момента получения товара на складе Покупателя. Транспортные расходы должны быть включены в стоимость лота. Поставка осуществляется в течение 50 календарных дней с момента подписания договора и спецификации. В коммерческом предложении указывать сроки фактического исполнения. Поставщик производит доставку товара за свой счет и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счет-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел Транс Восток
    Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток

    Адрес местонахождения

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Классификатор ОКПД2

    28.22.20.000

    Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ грейфер

    23.06.2017

    Документация №ГП103087 на размещение

    23.06.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грейферр многочелюстной ДГ4-5-С3-1к-1,0"

    Кол-во: 1

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