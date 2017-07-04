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Номер извещения
ГП706999
Уникальный номер закупки
ГП5
Наименование закупки
Грейфер многочелюстной ДГ4-5-С3-1к-1,0
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.06.2017 03:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Почтовый адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Контактный телефон
+7 41656 5-02-86
Факс
--
Адрес электронной почты
Aleksandr.Galat@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Галат Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Тында
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка грейфера многочелюстного ДГ4-5-С3-1к-1,0
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2017 09:30 GMT +304.07.2017 09:3004.07.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706999Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грейфера многочелюстного ДГ4-5-С3-1к-1,0Тында
Дата и время вскрытия заявок
04.07.2017 09:3004.07.2017 09:3004.07.2017 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706999Дата и время вскрытия заявок Поставка грейфера многочелюстного ДГ4-5-С3-1к-1,0Тында
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 09:3014.07.2017 09:3014.07.2017 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706999Подведение итогов не позднее Поставка грейфера многочелюстного ДГ4-5-С3-1к-1,0Тында
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка грейфера многочелюстного ДГ4-5-С3-1к-1,0
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Грейфер многочелюстной ДГ4-5-С3-1к-1,0 в количестве 1 единицы
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Амурская область, ст. Верхнезейск ДВЖД, код станции 913206, с подачей на ст. Верхний УлакРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел Транс Восток
Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток
Адрес местонахождения
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
28.22.20.000
Документация лота
Кол-во: 1
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