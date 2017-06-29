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Номер извещения
ГП706897
Уникальный номер закупки
Н_0042
Наименование закупки
Н_0042 Приобретение оборудования Palo Alto
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.06.2017 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11309
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
dmitriy.zubarev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубарев Дмитрий Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение оборудования Palo Alto
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2017 10:30 GMT +329.06.2017 10:3029.06.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706897Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования Palo AltoМосква
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2017 10:3029.06.2017 10:3029.06.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706897Дата и время вскрытия заявок Приобретение оборудования Palo AltoМосква
Подведение итогов не позднее
07.08.2017 18:0007.08.2017 18:0007.08.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706897Подведение итогов не позднее Приобретение оборудования Palo AltoМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение оборудования Palo Alto
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией (базис поставки указан в форме коммерческого предложения). Договоры заключаются с каждым ДЗО по персональной спецификации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
63.99.10
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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