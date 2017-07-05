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    Главная / Торги / Прокат сортовой.

    Прокат сортовой.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2017 15:3005.07.2017 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705239803Дата и время окончания срока приема заявок Прокат сортовойСамара, ул. Земеца 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705239803

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Прокат сортовой.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.06.2017 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Изменения в извещении

    Извещение о внесении изменений

    Документация о закупке(действующая редакция)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-95-01

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурьянова Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Самара, ул. Земеца 18

    Закупки и тендеры Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Прокат сортовой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.07.201719.07.2017 15:3019.07.2017 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705239803Дата окончания срока рассмотрения заявок Прокат сортовойСамара, ул. Земеца 18

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 15:3019.07.2017 15:3019.07.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705239803Подведение итогов не позднее Прокат сортовойСамара, ул. Земеца 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 15:3019.07.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705239803Подведение итогов не позднее Прокат сортовойСамара, ул. Земеца 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прокат сортовой

    Начальная цена

    1 225 080,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    61 254,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    61 254,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    24.10.1

    Продукты из железа и стали основные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокат сортовой"

    Кол-во: 25250

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