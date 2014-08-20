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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания

    Поставка продуктов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2014 12:0020.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401369159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, корпус 3, литера НПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401369159

    Уникальный номер закупки

    81-ЭЗК2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.07.2014 19:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок (81-ЭЗК2014)

    Изменения в извещении

    №81-ЭЗК2014

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 216

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Раткевич Марк Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, корпус 3, литера Н

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2014 12:00 GMT +320.08.2014 12:0020.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401369159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, корпус 3, литера Н

    Дата и время вскрытия заявок

    20.08.2014 12:0020.08.2014 12:0020.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401369159Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, корпус 3, литера Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.201421.08.2014 10:0021.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401369159Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, корпус 3, литера Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания

    Начальная цена

    153 495,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Калининград, ул. Советский пр-т, д. 82 г. Калининград, ул. Герцена, д. 2 г. Калининград, ул. Емельянова, д. 34 г. Калининград, ул. Горького, д. 188 г. Калининград, ул. Грекова, д. 5 г. Черняховск, ул. Московская, д. 7 г. Черняховск, ул. Ленинградская, д. 19 г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 25 г. Гвардейск, ул. Гагарина, д. 20 Калининградская область, пос. Сосновка Калининградская область, пос. Кремнево Калининградская область, пос. Долгоруково Калининградская область, пос. Ладушкин Калининградская область, пос. Рябиновка г. Калининград, ул. Черепичная, д. 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты подписания товарной накладной, выставления счета, счет-фактуры. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.3

    Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания"

    Кол-во: 1215

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