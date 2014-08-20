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Номер извещения
31401369159
Уникальный номер закупки
81-ЭЗК2014
Наименование закупки
Поставка продуктов питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.07.2014 19:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 216
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Раткевич Марк Вадимович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, корпус 3, литера Н
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2014 12:00 GMT +320.08.2014 12:0020.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401369159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, корпус 3, литера Н
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2014 12:0020.08.2014 12:0020.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401369159Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный проспект, корпус 3, литера Н
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания
Начальная цена
153 495,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Калининград, ул. Советский пр-т, д. 82 г. Калининград, ул. Герцена, д. 2 г. Калининград, ул. Емельянова, д. 34 г. Калининград, ул. Горького, д. 188 г. Калининград, ул. Грекова, д. 5 г. Черняховск, ул. Московская, д. 7 г. Черняховск, ул. Ленинградская, д. 19 г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 25 г. Гвардейск, ул. Гагарина, д. 20 Калининградская область, пос. Сосновка Калининградская область, пос. Кремнево Калининградская область, пос. Долгоруково Калининградская область, пос. Ладушкин Калининградская область, пос. Рябиновка г. Калининград, ул. Черепичная, д. 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
51.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1215
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