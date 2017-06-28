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    Главная / Торги / Оказание транспортных услуг сторонним транспортом по вывозу мусора с территории порта на «Полигон бытовых отходов», согласно техническому заданию, для нужд ОАО «Порт Ванино»

    Оказание транспортных услуг сторонним транспортом по вывозу мусора с территории порта на «Полигон бытовых отходов», согласно техническому заданию, для нужд ОАО «Порт Ванино»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238917Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услугВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705238917

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание транспортных услуг сторонним транспортом по вывозу мусора с территории порта на «Полигон бытовых отходов», согласно техническому заданию, для нужд ОАО «Порт Ванино»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.06.2017 11:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация_ГП102971

    Техническое задание_ГП102971

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-54

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    mlebedeva@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедева Мария Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2017 12:00 GMT +328.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238917Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услугВанино

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2017 12:0028.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238917Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услугВанино

    Подведение итогов не позднее

    28.07.2017 12:0028.07.2017 12:0028.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238917Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услугВанино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.07.201728.07.2017 12:0028.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238917Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услугВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортных услуг

    Начальная цена

    1 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Услуг осуществляется на основании подписанного обеими Сторонами Акта и счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта либо с даты, когда Услуги считаются принятыми Заказчиком
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание транспортных услуг"

    Кол-во: 1

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