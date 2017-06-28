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Номер извещения
31705238917
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание транспортных услуг сторонним транспортом по вывозу мусора с территории порта на «Полигон бытовых отходов», согласно техническому заданию, для нужд ОАО «Порт Ванино»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.06.2017 11:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-74-54
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
mlebedeva@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лебедева Мария Петровна
Место рассмотрения предложений
Ванино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание транспортных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2017 12:00 GMT +328.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238917Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услугВанино
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2017 12:0028.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238917Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услугВанино
Подведение итогов не позднее
28.07.2017 12:0028.07.2017 12:0028.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238917Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услугВанино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг
Начальная цена
1 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПОРТ ВАНИНО
Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
49.41
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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